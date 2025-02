GTA 6: Take-Two-CEO äußert sich zur PC-Version und deutet noch einmal an, was viele bereits vermuten

GTA 6 erscheint laut Plan noch dieses Jahr und bisher offiziell nur für PS5 sowie die Xbox Series S/X.

GTA 6 soll dieses Jahr erscheinen, wurde offiziell aber bisher nur für die Konsolen PS5 und Xbox Series S/X angekündigt. Da drängt sich natürlich die Frage nach einer PC-Version auf. Auch der CEO des Publishers Take Two weiß, dass die Plattform immer wichtiger wird, aber PC-Fans müssen wohl trotzdem noch etwas länger warten.

Take Two-Boss Strauss Zelnick teast PC-Release von GTA 6 an

Darum geht's: GTA 6 wurde zwar offiziell angekündigt, aber noch nicht für den PC. Es sieht also ganz danach aus, als würde sich Rockstar treu bleiben und den großen, heiß erwarteten Titel erst einmal nur für die Konsolen veröffentlichen und dann irgendwann später auch noch eine PC-Fassung hinterherschieben.

IGN hat nachgefragt und von Strauss Zelnick eine Antwort bekommen, die aber leider auch immer noch nicht richtig eindeutig ausfällt. Auf die Frage hin, ob es nicht ein Fehler oder eine verpasste Chance sein könnte, GTA 6 nicht direkt auch für PC zu veröffentlichen, sagt der Publisher-CEO Folgendes:

"Also Civilization 7 ist direkt auf den Konsolen und dem PC und der Switch erhältlich. Im Hinblick auf andere Titel in unserem Line-up ist es so, dass wir nicht immer gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlichen. Historisch gesehen hat Rockstar immer mit einigen Plattformen angefangen und sich dann auch auf andere Plattformen ausgeweitet."

Das klingt also danach, was viele vermuten: Offenbar fährt Rockstar/Take Two immer noch dieselbe Strategie, wie sie auch bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 war. Das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr auf die PC-Fassung von GTA 6 warten müssten.

GTA 6 könnte Konsolenverkäufe maßgeblich ankurbeln, aber auch der PC wird immer wichtiger

Womöglich 40% Anteile: Laut dem Take Two-CEO kann der PC als Plattform um die oder sogar über 40% der Verkäufe eines Multi-Plattform-Releases ausmachen. Bei manchen Spielen kann der Anteil sogar noch größer ausfallen, sagt der Chef des Publishers.

Der PC werde immer wichtiger als Plattform, so Strauss Zelnick. Währenddessen stürzen die Konsolenverkäufe aktuell ziemlich ab. Aber Sorgen mache sich Take Two deshalb trotzdem nicht, im Gegenteil:

"Wir haben gesehen, dass der PC einen immer wichtigeren Part in dem spielt, was mal ein Konsolen-Business war und ich würde mich nicht wundern, wenn wir sehen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Natürlich wird es auch eine neue Konsolengeneration geben. Wenn du einen großen Titel auf dem Markt hast – und wir haben viele von ihnen in petto – hat das historisch gesehen immer Konsolen verkauft. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr passieren. Ich glaube, Zölle werden nicht unser Freund sein, aber ich denke, es wird einen bedeutenden Aufschwung bei den Konsolenverkäufen im Kalenderjahr 2025 geben. Und zwar wegen des Release-Plans, nicht nur von uns, auch wegen dem, was von anderen kommt."

Wird GTA 6 so groß, dass es Konsolenverkäufe ankurbelt? Der Take Two-CEO betont noch einmal, dass es wichtig sei, die steigende Bedeutung des PCs als Plattform nicht zu vernachlässigen. Nichtsdestotrotz scheint er sehr großes Vertrauen in den GTA 6-Release auf den Konsolen zu setzen. Der soll ihm zufolge offenbar ordentlich die Verkäufe der Geräte selbst ankurbeln.

Was sagt ihr dazu: Würdet ihr euch extra eine neue Konsole kaufen, nur um GTA 6 spielen zu können? Wartet ihr sehnsüchtig auf die PC-Fassung?