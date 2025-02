GTA 6 - Der PC-Release könnte früher erfolgen als gedacht: Chef eines bekannten PC-Herstellers macht Hoffnung

Kommt GTA 6 schon Anfang 2026 für den PC?

GTA 6 ist zwar bislang lediglich für PS5 und Xbox Series X/S bestätigt, doch die Hinweise auf eine PC-Version verdichten sich so langsam. Und wenn sich schon der CEO eines bekannten PC-Hardware-Herstellers dazu äußert, dann sollten wir erst recht hellhörig werden. Andy Paul, der Chef von Corsair, glaubt nämlich, dass wir nicht mehr allzu lange auf die PC-Fassung von GTA 6 warten müssen.

GTA 6 - PC-Version kommt angeblich kurz nach Release für PS5 und Xbox Series X/S

Was sagt der Corsair-CEO zur PC-Version von GTA 6? Andy Paul hat im aktuellen Earnings Call von Corsair (via Insider Gaming) auch über Grand Theft Auto 6 gesprochen. Das kommende Open World-Abenteuer von Rockstar Games sei ihm zufolge das "Das am meisten erwartete und hardware-anspruchsvollste Spiel“, das aktuell in der Pipeline steht.

PC-Version von GTA 6 Anfang 2026? Als Paul während der Konferenz danach gefragt wurde, ob GTA 6 den Kauf von Hardware-Komponenten anregen könnte, hat sich der CEO dazu hinreißen lassen, sich zum Release-Fenster des Titels zu äußern. Seinem Verständnis zufolge erscheine GTA 6 im Herbst 2025 zunächst für die PS5 und Xbox Series X/S und Anfang 2026 auch für den PC.

Schenken wir dem Corsair-CEO Glauben, dann würde GTA 6 sogar eher für den PC aufschlagen als zuvor angenommen. GTA 5 schaffte nämlich erst fast zwei Jahre nach dem ursprünglichen Konsolen-Release den Sprung auf den PC:

GTA 5 ursprünglicher Release für PS3/Xbox 360: 17. September 2013 Release der PC-Version: 14. April 2015



Offiziell bestätigt ist der angebliche PC-Release Anfang 2026 aber nicht. So oder so ist eine PC-Fassung des kommenden Vice City-Trips sehr wahrscheinlich, da auch GTA 4 und GTA 5 nachträglich für den PC veröffentlicht wurden. Zuletzt äußerte sich auch Take-Two-CEO Strauss Zelnick zum Port und deutete – wenn auch vage – an, dass der Titel nachträglich den Sprung auf den Rechner schaffen könnte.

Alle Hinweise zur PC-Version von GTA 6 haben wir in diesem GamePro-Artikel noch einmal für euch zusammengefasst:

Und alle bisherigen Infos zu GTA 6 fassen wir im unteren Video für euch zusammen:

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Autoplay

Grand Theft Auto 6 schickt uns zurück ins sonnendurchflutete Vice City. Im Gangster-Abenteuer begleiten wir Heldin Lucia und ihren Begleiter sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Würdet ihr GTA 6 lieber auf dem PC oder direkt zum Release auf PS5/Xbox Series X/S zocken?