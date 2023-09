150 Euro für GTA 6?! Kurioses Gerücht nennt Preis, doch was würdet ihr für die Standard Edition zahlen?

Eines dürfte sicher sein: Auch GTA 6 wird ein riesiger Erfolg.

GTA 5 ist mit rund 180 Millionen Exemplaren nach Minecraft das weltweit meistverkaufte Spiel überhaupt. Aber damit will sich Rockstar nicht zufrieden geben. Der Nachfolger GTA 6 soll etwas werden, "was wir noch nie zuvor gesehen haben" und so alle Rekorde brechen. Um das zu schaffen, investiert Rockstar angeblich 1 bis 2 Milliarden US-Dollar in das Spiel. Da liegt der Gedanke nahe, dass auch der Verkaufspreis ansteigt, um die enormen Kosten wieder reinzuholen.

Aber gleich ganze 150 US-Dollar?!

Was hier mehr als absurd klingt, ist zum Glück nur ein Gerücht, dass nach dem riesigen Leak vom letzten September hochkocht (via GTA 6 News). Sicherlich könnte damit auch nicht die Standard, sondern einfach eine Collector's Edition gemeint sein, aber spinnen wir dieses Gerücht trotzdem mal weiter:

Während wir für aktuelle AAA-Spiele in der Standard Edition an die 60 bis 80 Euro berappeln müssen, soll GTA 6 demnach nicht nur ein paar Euro teurer werden, sondern damit umgerechnet gut 140 bis 150 Euro kosten.

Aber würdet ihr eine so hohe Summe für GTA 6 zahlen, wenn es sich nur um die Standard Edition handelt? Wo liegt eure finanzielle Schmerzgrenze? Stimmt mit ab!

Schreibt uns gerne auch in die Kommentare die Gründe für eure Wahl und was für einen Preis ihr tatsächlich für die Standard Edition von GTA 6 erwartet.

Aber Hand aufs Herz: Eine Entwarnung können wir euch natürlich nicht geben, was eine Preiserhöhung von GTA 6 angeht, aber mit 150 Euro für die Standard Edition werden wir sicherlich nicht rechnen müssen. Vermutlich würde sich der potentielle Open World-Epos auch zu diesem absurden Preis mehr als gut verkaufen, aber es ist doch viel wahrscheinlicher, dass sich eine Special Edition in diesem Preissegment einreiht.

Vielen Dank fürs Mitmachen!