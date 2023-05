GTA 6 soll etwas werden, 'das ihr noch nie zuvor gesehen habt'

GTA 5 setzt auf drei spielbare Hauptcharaktere, damals ein Novum in der Serie. Mit was könnte uns GTA 6 überraschen?

In diesem Jahr feiert Grand Theft Auto 5 seinen zehnten Geburtstag, 2013 erschien der Titel für die damals noch aktuellen PS3 und Xbox 360. Der Nachfolger, an dem hinter den Kulissen fleißig gearbeitet wird, hat sich dagegen abseits Leaks noch nicht offiziell blicken lassen. Im Gegenteil, Publisher Take-Two und Entwickler Rockstar weigern sich bislang gar, die Bezeichnung "GTA 6" in den Mund zu nehmen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht doch darüber gesprochen wird. Und Zitaten wie von Take Two-Boss Strauss Zelnick dürften weiterhin dazu beitragen, dass die Erwartungshaltung an den neuen Teil der superpopulären Open World-Actionreihe weiterhin steigen wird.

"Streben nach nichts geringerem als Perfektion"

Zelnick war zu Gast im Good Time Show-Podcast und wurde dort natürlich auch auf die GTA-Reihe angesprochen. Der CEO betonte daraufhin, wie schmal der Grad für die Entwickler sei, gleichzeitig Werte der alten Teile zu konservieren, als auch etwas komplett neues zu machen.

"Ich glaube, das ist die Herausforderung, der sich die Leute von Rockstar jedes Mal stellen, wenn es eine neue Version von Grand Theft Auto gibt. Es muss etwas sein, das man noch nie zuvor gesehen hat". Strauss Zelnick

Zelnick führte zudem aus, dass Rockstar nach nichts geringerem als Perfektion strebe. Und auch wenn er GTA 6 damit nur indirekt erwähnt und das alles natürlich in die Kategorie "PR-Sprech" fällt, deutet der Take Two-CEO durch die Aussage aber immerhin schon große Überraschungen für den nächsten Serienteil an.

Was das sein könnte? Keine Ahnung. Aber schon in der Vergangenheit wusste GTA trotz Beibehaltung eines gewissen Grundkonzeptes oft zu überraschen, zuletzt etwa mit der Einführung von drei spielbaren Hauptcharakteren in GTA 5.

Release im Jahr 2024?

Eine Aussage zum Zeitpunkt der Veröäffentlichung des nächsten GTA ließ sich Zelnick wenig überraschend nicht entlocken. Aktuell kursiert da draußen die Vermutung, dass es 2024 soweit sein könnte, weil der Publisher für diesen Zeitraum "bahnbrechende Titel" angekündigt hat.

Alle Gerüchte und spärlichen Informationen zu GTA 6 haben wir in diesem Artikel für euch gesammelt:

Dass GTA 6 tatsächlich existiert, ist aufgrund der dünnen Informationslage zwar manchmal nur schwer nachzuvollziehen, wurde uns aber spätestens im September 2022 deutlich vor Augen geführt. Damals tauchten nämlich zahlreiche Gameplay-Clips aus einem frühen Build des Spiels in diversen Foren auf, deren Echtheit auch von mehreren Quellen bestätigt wurde. Der dafür verantwortliche Hacker wurde bereits im letzten Jahr festgenommen.

Was glaubt ihr könnte GTA 6 bahnbrechendes bieten?