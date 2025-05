So lange befindet sich GTA 6 schon in Entwicklung - und ich schaue nur auf den Kalender und fühle mich plötzlich richtig alt

GTA 6 befindet sich bereits seit dem Release von Red Dead Redemption 2 in Entwicklung.

Die gesamte Videospielwelt wartet momentan gefühlt auf nur einen einzigen Titel: GTA 6. Nachdem Rockstars neuestes Open World-Spektakel aufs nächste Jahr verschoben wurde, gab's vor Kurzem immerhin einen neuen Trailer, der für noch mehr Hype in der Community sorgt.

Bei einem solchen Hochkaräter ist eine Frage natürlich besonders interessant: Wie viel Entwicklungszeit steckt eigentlich in Grand Theft Auto 6? Dies beantwortet uns nun ein ehemaliger Rockstar-Entwickler.

GTA 6 ist bereits kurz nach dem Release von Red Dead Redemption 2 in Entwicklung gegangen

David O'Reilly hat nach eigenen Angaben als Entwickler bei Rockstar Games gearbeitet und verrät in einem YouTube-Video (via GameRant), dass er zwischen 2018 und 2023 an GTA 6 gearbeitet habe. Konkret sagt er:

Ich habe von 2018 bis 2023 an GTA 6 gearbeitet. Ich bin dazu gekommen, nachdem wir mit RDR2 fertig waren. Es ist faszinierend, sich das alles anzuschauen.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Die Entwicklung von GTA 6 begann laut dem Ex-Mitarbeiter also bereits im Jahr 2018, kurz nach dem Release von Red Dead Redemption 2. Das Western-Abenteuer erschien am 26. Oktober 2018. Demnach verbucht GTA 6 mittlerweile fast sieben Jahre Entwicklungszeit. Wenn es im Mai 2026 auf den Release zugeht, dann hat das Vice City-Abenteuer acht Produktionsjahre hinter sich.

Hui, ist das lange. Jetzt fühle ich mich mal so richtig alt. Aber gut Ding will eben Weile haben, sagt man ja so schön.

Übrigens sind lange Entwicklungszeiten bei Rockstar Games keine Seltenheit. Auch Red Dead Redemption 2 befand sich acht Jahre lang in Entwicklung (via IGN).

Wollt ihr euch auch mal so richtig alt fühlen? Wenn GTA 6 (hoffentlich) im Mai 2026 erschienen ist, dann liegt der Release des Vorgängers GTA 5 fast 13 Jahre zurück. Das Abenteuer von Michael, Franklin und Trevor kam ursprünglich am 17. September 2013 für die PS3 und Xbox 360 auf den Markt.

Mehr zum Thema Eine weitere Verschiebung von GTA 6 ist nicht unwahrscheinlich, und die Historie von Rockstar zeigt, warum von Dennis Michel

Dass GTA 6 noch einmal verschoben wird, ist übrigens nicht komplett ausgeschlossen. Ein Blick auf die Historie offenbart, dass frühere Rockstar-Titel wie etwa Red Dead Redemption 2 sogar zweimal verschoben wurden, bevor sie letztendlich auf den Markt kamen. Mehr dazu könnt ihr im ausführlichen Artikel vom lieben GamePro-Kollegen Dennis nachlesen.

Stand jetzt können wir uns aber erst einmal auf folgendes Release-Datum freuen: GTA 6 soll am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version haben Rockstar/Take-Two bislang nicht angekündigt.