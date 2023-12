Kurz vor dem GTA 6-Trailer: Rockstar liefert Goodie mit perfektem Fan-Service und ehrt die besten GTA-Songs in Spotify-Playlist

Rockstar veröffentlicht richtig coole GTA-Playlist auf Spotify.

Anfang Dezember 2023 ist es endlich soweit: Rockstar enthüllt GTA 6 endlich mit einem ersten Trailer. Einen offiziellen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht, es bleibt also weiterhin spannend. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen (oder eher gesagt: erträglicher zu machen), gibt's immerhin ein schönes Goodie: Rockstar hat eine Spotify-Playlist veröffentlicht, die aus 100 Songs aus den Radiosendern früherer GTA-Teile besteht. Nostalgie pur!

Das ist das offizielle Grand Theft Auto Radio auf Spotify

Die Playlist umfasst lizensierte Songs, die unter anderem aus den vielfältigen Radiosendern von GTA: San Andreas und Vice City stammen. Von TOTOS "Africa" bis "Still D.R.E." von Dr. Dre und Snoop Dogg ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Die Playlist hat bereits über 400.000 Likes auf der Musik-Streamingplattform gesammelt.

Im dazugehörigen Post auf X aka Twitter findet ihr den Link zur Grand Theft Auto Radio-Playlist auf Spotify:

Wie Rockstar Games auf der Social Media-Plattform X schreibt, besteht die Song-Auswahl der GTA-Playlist auf euren eigenen Musikpräferenzen: Hört ihr mehr Rock, dürften sich mehr Rocksongs in der Liste befinden, hört ihr lieber Hiphop, fällt sie entsprechend rap-lastig aus.

Wann kommt der GTA 6-Trailer?

Rockstar hat im November offiziell bestätigt, dass der erste Trailer zum neuen Teil der Grand Theft Auto-Reihe Anfang Dezember 2023 veröffentlicht werden soll. Die Enthüllung des kommenden Open World-Action-Abenteuers, das vermutlich in Vice City spielen wird, steht also kurz bevor. Ein offizielles Datum ist aber nicht bekannt. In der oberen GamePro-Übersicht haben wir alle Hinweise und Gerüchte zur Veröffentlichung des GTA 6-Trailers für euch zusammengetragen.

Welcher Song aus den GTA-Radiosendern ist euer liebster? Ihr könnt natürlich auch mehrere nennen. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!