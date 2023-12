GTA 6-Trailer hat offiziellen Termin: Rockstar macht ernst und droppt Datum + Uhrzeit für Reveal

Rockstar hat den Termin für die GTA 6-Enthüllung verraten.

Trailer hat Termin: Endlich ist es soweit! Rockstar hat den offiziellen Termin für die Enthüllung des GTA 6-Trailers verraten und schon in wenigen Tagen, genauer gesagt Anfang der kommenden Woche, ist es soweit:

Wann kommt der erste GTA 6-Trailer?

Am Dienstag, den 05. Dezember 2023

Um 15 Uhr deutscher Zeit (entspricht 9am ET)

Palmen auf GTA 6-Teaserbild deuten Vice City als Setting an

Teaserbild zu GTA 6 könnte indes bereits das Setting andeuten: Wie unschwer zu erkennen ist, sind auf dem Bild, das Rockstar jetzt auf X aka Twitter geteilt hat, Palmen zu erkennen.

Und das kann eigentlich nur eines bedeuten: Es geht wohl wieder nach Vice City. Bereits der Mega-Leak von September 2022 hat die fiktive an Miami angelehnte Stadt Vice City als Setting für den neuesten Ableger der Open World-Reihe bestätigt.

GamePro.de wird euch am 5. Dezember um 15 Uhr pünktlich mit allen wichtigen Infos zum Grand Theft Auto 6-Trailer versorgen. Seid dabei!

Ebenfalls cool: Hört euch die offizielle GTA-Spotify-Playlist mit 100 Songs aus der Grand Theft Auto-Reihe an, mit dabei sind unter anderem lizensierte Lieder aus an Andreas, Vice City und Co.:

Rockstar kündigte den GTA 6-Trailer bereits im November 2023 an: Zunächst schrieb der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier auf X aka Twitter, dass der nächste Teil der Grand Theft Auto-Reihe im Dezember in einem ersten Trailer enthüllt werden soll. Wenige Stunden nach dem Tweet machte Rockstar die Info offiziell und kündigte das erste offizielle bewegte Material für das Open World-Actionspiel für Anfang diesen Monats an.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an GTA 6? Und wie findet ihr es, dass wir uns wohl erneut in Vice City austoben? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!