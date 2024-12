GTA 6-Fans entdecken verändertes Logo und Klamotten-Merch kommt wohl ebenfalls

GTA 6 bekommt offenbar auch passendes Merch, das ihr euch anziehen könnt.

GTA 6 wurde mit einem einzigen Trailer angekündigt und seitdem ist es still um den Titel geworden. Eigentlich soll Rockstars Blockbuster nächstes Jahr erscheinen, aber die Fans warten sehnsüchtig auf neue Informationen oder einen zweiten Trailer.

Jetzt gibt es immerhin zwei leicht veränderte Logos zu bestaunen und außerdem einen Hinweis darauf, dass ihr euch irgendwann in Zukunft höchstwahrscheinlich GTA 6-Klamotten kaufen könnt, wenn ihr das wollt.

GTA 6-Trademark zeigt leicht veränderte Logos zum Spiel und es gibt anscheinend auch Merchandising-Kleidung

Darum geht's: Dass der erste GTA 6-Trailer veröffentlicht wurde, ist jetzt schon ein Jahr her. So langsam werden die zukünftigen Fans des Spiels also wieder unruhig und klammern sich an jeden Strohhalm, den es gibt. Da naht die Rettung in Form des brasilianischen National-Instituts für Industrielles Eigentum. Dort wurden nämlich neue Trademark-Einreichungen entdeckt.

Hier könnt ihr euch aber erst noch einmal den Trailer ansehen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Zuerst: Die beiden mehr oder weniger neuen Logos. Bisher gab es nur das Grand Theft Auto-Logo in Farbe mit den Palmen im Hintergrund zu sehen. Um etwaigen Markenrechts-Streitigkeiten vorzubeugen, wurden auch noch die beiden folgenden Versionen davon eingereicht. Sie kommen ohne Farbe und einmal auch ohne die Palmen daher:

Normalerweise dauert es eigentlich nicht allzu lange, bis findige Fans die Logos unter die Lupe nehmen und wilde Theorien über bestimmte Einzelheiten spinnen. Aber in diesem Fall dürfte das wirklich schwierig werden, weil es wohl wirklich einfach nur simple, einfarbige Logos zu GTA 6 sind. Sorry!

Zum Vergleich: So sah das Logo bisher aus, in Farbe und mit Palmen:

Das steckt noch drin: In dem Trademark-Filing war aber auch noch die Rede von Klamotten. Rockstar will also offenbar auch offizielle Kleidung zu GTA 6 als Merchandising auf den Markt bringen. Zusätzlich sind wohl auch gedruckte Materialien von diesem Markenrecht abgedeckt, wie zum Beispiel Bedienungsanleitungen (via: Dexerto).

Wann kommt GTA 6 denn jetzt endlich? Offiziell hieß es lediglich irgendwann im Jahr 2025. Dann wurde der geplante Release-Termin mehrfach so eingegrenzt, dass alles auf einen Release im Herbst oder Winter nächsten Jahres hindeutete.

Aber mittlerweile gibt es mehrere Stimmen, die davon ausgehen, dass die Veröffentlichung des Mega-Blockbusters noch einmal verschoben werden muss. Der stets bestens informierte Journalist Jason Schreier meinte sogar, er "wäre schockiert", wenn GTA 6 wirklich 2025 erscheinen würde.

Was sagt ihr zu den Logos, würdet ihr euch Klamotten zu GTA 6 kaufen und welchen Release-Termin haltet ihr für realistisch?