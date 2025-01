Trevors Schauspieler sagt, dass es lustig wäre, wenn wir Trevor in GTA 6 einem harten Schicksal überlassen könnten

Trevor ist einer der Protagonisten aus GTA 5.

Wenn alles nach Plan verläuft, kommt das heiß erwartete GTA 6 noch in diesem Jahr auf den Markt. Seit dem Release des Vorgängers sind dann satte zwölf Jahre vergangenen, in denen das Open-World-Abenteuer allerdings kaum an Beliebtheit eingebüßt hat.

Die Wunschliste der Fans für den kommenden Ableger ist lang. Aber Schauspieler Steven Ogg, der in GTA 5 Hauptfigur Trevor verkörpert hat, hat einen ganz persönlichen Wunsch für die Story.

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Autoplay

Fataler Cameo-Auftritt für Trevor?

Darum geht's: In einem Interview mit Screen Rant hat sich Steven Ogg zu GTA 6 geäußert. Ogg ist vor allem wegen seiner Darstellung von Trevor Philips, einem der drei spielbaren Charaktere aus dem Story-Modus von GTA 5, bekannt.

Im Interview teilt der Schauspieler einen Wunsch für "seinen" Charakter mit:

"Ich fände es lustig, wenn Trevor am Anfang auftauchen würde, nur um umgebracht zu werden."

Diese Idee kommt natürlich nicht von ungefähr. Viel mehr wäre eine solche Szene eine Hommage an einen der ersten Auftritte von Trevor in GTA 5.

Kurz nachdem er nämlich erfährt, dass sein alter Kumpel Micheal Townley gar nicht tot ist, konfrontiert ihn ein Motorrad-Rocker und bezichtigt ihn, mit seiner dessen Freundin geschlagen zu haben. In der Folge rastet Trevor komplett aus und bringt den Rocker noch an Ort und Stelle um.

Bei dem Motorrad-Rocker handelt sich allerdings nicht um "irgendeinen" Typen, sondern um Johnny Klebitz. Der war wiederum eine Nebenfigur in GTA 4 und wurde im DLC The Lost and Damned sogar zum spielbaren Charakter.

Ogg fände es also offenbar passend, wenn Trevor ein ähnliches Schicksal widerfahren würde. Er führt weiter aus:

"Ich denke, das wäre cool, weil es auch eine Anerkennung für die Fans wäre, wie „Hey, danke“. Die Fackel weitergeben, Trevors Kopf einschlagen und dem Ganzen ein Ende setzen, damit eine neue Generation die Führung übernehmen kann."

So realistisch ist die Idee: Geht es nach Ogg selbst, ist die Idee allerdings nur ein von einem Fan geäußerter Wunsch. Er selbst sagt nämlich, dass Trevor seines Wissens nach keine Rolle in GTA 6 spielt und er selbst eben auch nicht.

Gänzlich ausgeschlossen ist ein Auftritt der Dreierbande aus GTA 5 damit aber natürlich nicht. Es ist gut vorstellbar, dass die Ereignisse aus dem Spiel in irgendeiner Form im neuen Teil erwähnt werden, etwa in Form eines Radiobeitrags oder Ähnlichem.

Wie gefällt euch die Idee?