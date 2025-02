Was soll Rockstar nach GTA 6 machen? Fan-Diskussion liefert interessante Ergebnisse - weder GTA 7 noch RDR 3 werden als erstes genannt

Fans haben schon Wünsche für das nächste Rockstar-Spiel und Arthur gefällt das nicht besonders.

Mit GTA 6 erwartet uns vermeintlich noch dieses Jahr ein neuer Rockstar-Kracher, der mit ziemlicher Sicherheit viele Spielende in seinen Bann ziehen und sehr wahrscheinlich auch noch viele Jahre danach weiterentwickelt wird – zumindest im Rahmen der Online-Komponente.

Noch bevor es so weit ist, sprechen Fans bereits darüber, was das Studio im Anschluss anstellen soll und überraschenderweise werden in der Diskussion nicht etwa GTA 7 oder Red Dead Redemption 3 zuerst genannt. Neben einigen alten Rockstar-Marken kommen auch gänzlich neue Ideen ins Spiel.

"Ich hoffe, Rockstar macht eines Tages ein Piraten-Spiel"

Darum geht's: In einer offenen Diskussionsrunde wird die Frage gestellt, welches Projekt sich Rockstar nach GTA 6 schnappen soll. Dabei werden sogar schon einige Vorschläge, wie etwa Manhunt 3 oder Max Payne 4 gemacht. Aber natürlich stehen auch offensichtlichere Titel, wie GTA 7 oder Red Dead Redemption 3 zur Auswahl.

In den populärsten Antworten tauchen aber noch andere Titel auf, so etwa L.A. Noire 2 oder alternativ Chicago Noire. Die meisten Likes bekommt aber ein Kommentar, der sich für eine Fortsetzung von Bully ausspricht. Das Action-Adventure, das ursprünglich 2006 für PS2 und später noch für Xbox, Wii, PC und Mobile herauskam, hat auch heute noch viele Fans, die sich sehr über ein Comeback freuen würden.

Weiterhin ist sehr häufig der Wunsch nach einer gänzlich neuen IP zu lesen, wobei ein spezieller Vorschlag besonders viel Zuspruch bekommt – ein Piraten-Spiel. Was genau das bedeuten soll, wird zwar nicht genau beschrieben, Zuspruch bekommt der Post aber dennoch. Skeklat schreibt etwa: "Ich habe noch nie über ein Piraten-Spiel nachgedacht. Das wäre großartig!"

In einer anderen Diskussion wird der Wunsch dann etwas deutlicher, denn als einige darauf hin weißen, dass es mit Assassin's Creed 4: Black Flag bereits ein tolles Piratenspiel gibt, meinen andere, dass das nur ein Assassin's Creed mit Piraten sei, aber kein "richtiges" Piratenspiel. Viel mehr wünschen sich die Leute ein Spiel, das sich um das Piratenleben dreht – ähnlich immersiv wie im Western-Äquivalent Red Dead Redemption 2.

Ein spannender Vorschlag ist es in jedem Fall und wir fragen uns, wie ihr darüber denkt und vor allem, was ihr euch als Nächstes von Rockstar wünscht. Dafür haben wir die folgende Umfrage für euch vorbereitet:

Wir sind schon gespannt, für welche Titel ihr euch entscheidet. Bei uns in der Redaktion sind wir geteilter Meinung, aber ein großer Teil hat einfach zu starke Gefühle für den wilden Westen von Rockstars Red Dead Redemption Reihe – daher bekommt eine weitere Fortsetzung sicher einige Stimmen aus dem GamePro-Team.

Wenn ihr euch ein komplett neues Spiel wünscht, oder ganz spezielle Wünsche zu bestehenden Franchises habt – ob nun von Rockstar oder nicht – schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr denkt.