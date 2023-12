GTA 6 wird wild: Alle bislang gezeigten Tiere in der Übersicht

Lucia und Jason können in GTA 6 unter anderem Flamingos beobachten.

Ein Qualitätsmerkmal der offenen Spielwelten von Rockstar-Titeln ist seit jeher eine gewisse Lebendigkeit. Die resultiert zum einen natürlich vor allem aus den zahlreichen menschlichen NPCs auf den Straßen und Wegen, insbesondere in den letzten beiden großen Spielen GTA 5 und Red Dead Redemption 2 gab es aber auch eine vielfältige und artenreiche Tierwelt zu bestaunen.

Und GTA 6 scheint an diese Tradition anzuknüpfen. Der Anfang Dezember 2023 veröffentlichte Trailer zu GTA 6 hat jedenfalls schon einmal angedeutet, dass der fiktive Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City auch zahlreiche Tierarten beheimaten wird.

Wir haben uns den Trailer noch einmal genau angeschaut und diverse Analysen im Netz konsultiert, um in dieser Liste alle Tiere zusammengetragen, die im Trailer bereits zu sehen sind. Das muss natürlich nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie auch im fertigen Spiel auftauchen, ist aber trotzdem ziemlich wahrscheinlich.

Alle bislang gezeigten Tiere in GTA 6

Alligator

Chihuahua

Delphin/Tümmler

Flamingo

Karettschildkröte

Leguan

Pelikan

Schellente

Schreikranich

Seekuh

Tigerhai

Weißwedelhirsch

Wildschwein

Hinweis: Es muss sich natürlich nicht um genau die aufgeführten Unterarten handeln (z.B. Tigerhai oder Schreikranich). Aufgrund der tatsächlich in Florida lebenden Tiere wird dies an dieser Stelle allerdings angenommen.

Werden wir in GTA 6 jagen können?

In Red Dead Redemption 2 war die Jagd auf die Tiere der Spielwelt ein wichtiges Gameplay-Element. Dass wir auch in GTA 6 jagen können werden, ist somit durchaus denkbar, allerdings bislang noch nicht bestätigt. Es ist zudem davon auszugehen, dass in künftigen Trailern und Screenshots weitere Tierarten gezeigt werden. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald dies der Fall ist.

Über 10 Jahre nach dem Release von GTA 5 hat Rockstar Ende 2023 den ersten Trailer zum nächsten Serienteil gezeigt.Im Zentrum der Geschichte steht offenbar eine Frau namens Lucia, die mit ihrem Liebhaber und Partner krumme Dinger dreht.

Konkrete Details zur Story oder den Charakteren gibt es allerdings noch nicht. Und bis Rockstar mit weiteren Infos um die Ecke kommt, dürfte erneut einige Zeit ins Land ziehen. Schließlich ist der Release erst für 2025 geplant.