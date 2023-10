Neues GTA auf Netflix? Das ist kein Scherz: Streaming-Dienst wollte sich Lizenz schnappen

Ja, Netflix bietet als Teil des Abos auch Spiele an und will diesen Bereich in Zukunft wohl gehörig ausbauen.

Netflix hat haufenweise Serien und Filme im Angebot, die nicht aus eigener Produktion stammen – aber natürlich auch genau solche. Bei Spielen soll es in Zukunft wohl ganz ähnlich laufen: Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge habe Netflix sogar geplant, ein eigenes Grand Theft Auto zu entwickeln. Womöglich, weil die Wartezeit auf GTA 6 auch dem Streaming-Riesen zu lange war.

Netflix will sehr viel stärker auf den Spiele-Markt und plant viele Eigenproduktionen, nicht nur für Handys

Darum geht's: Bisher ist Netflix vor allem als Streaming-Anbieter für Serien und Filme bekannt, darunter viele extrem erfolgreiche Eigenproduktionen wie Stranger Things, Wednesday oder Squid Game. Quasi nebenbei können Abonnent*innen seit einiger Zeit auch einige iOS- und Android-Games über die Netflix-App spielen.

Zum Beispiel den League of Legends-Ableger Hextech Mayhem, Oxenfree 2, Spiritfarer, Moonlighter oder Krispee Street:

0:43 Trailer stellt das Netflix-Spiel vor

Das soll sich ändern: Laut Quellen des Wall Street Journals will Netflix sich ein sehr viel größeres Stück des Gaming-Kuchens sichern. Dazu zählen Spiele, die auch am TV oder PC gestreamt werden können – ähnlich wie bei Microsofts Xbox Cloud-Gaming oder das neue PS5-Streaming.

Neue In House-Produktionen: Innerhalb der nächsten Monate soll Netflix laut dem WSJ-Bericht gleich mehrere heiße Eisen im Feuer haben, wenn es um Spiele geht. Zu den folgenden Serien erwarten uns offenbar eigene Spiele-Ableger, die demnächst erscheinen:

Squid Game

Wednesday

Black Mirror

Extraction

Sherlock Holmes

Aber auch Lizenztitel: Zusätzlich zu den Spielen im Zusammenhang mit den Netflix-Serien soll es aber weiterhin auch Spiele anderer Entwickler*innen und Publisher geben, die über Lizenzdeals eingekauft und in der eigenen App angeboten werden, wie bisher zum Beispiel Classic Solitaire und Bloons TD6.

Sogar ein eigenes GTA: Ein Zwischending und vielleicht das Beste beider Welten sollte wohl ein Grand Theft Auto-Spiel werden. Angeblich haben Pläne existiert, dass sich Netflix die offizielle GTA-Lizenz sichert, um ein eigenes Spiel innerhalb der Reihe auf den Markt zu bringen.

Das hätte ein wirklich schlauer Schachzug werden können und höchstwahrscheinlich viele Leute in den Abo-Service gelockt. Vorausgesetzt, es wäre ein waschechtes, neues GTA geworden und nicht nur eine abgespeckte Mobile-Version.

Was genau geplant war und warum der Deal nicht zustande gekommen ist, wird in dem WSJ-Bericht leider nicht verraten. Wir würden einfach mal darauf tippen, dass Rockstar und Take Two ihre Lizenz generell nicht hergeben wollten, um GTA 6 nicht zu schaden.

Was sagt ihr dazu? Wie stellt ihr euch ein GTA von Netflix vor und zu welcher Serie wünscht ihr euch noch ein Spiel?