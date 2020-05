In GTA Online tobt ein Alien-Krieg & Rockstar mischt mit

In GTA Online wurde aus einer Gang aggressiver Aliens ein serverumspannender Krieg, in den jetzt auch lila Aliens und sogar Publisher Rockstar selbst involviert sind. Letzterer unterstützt die Scharmützel jetzt sogar mit einem Item-Drop.

Eigentlich hatte es relativ harmlos angefangen: Auf öffentlichen GTA Online-Servern stieg eine Gruppe Spieler, verkleidet als neongrüne Aliens, fuhr mit einem Bully durch die Welt und attackierte als Gang ahnungslose andere Spieler.

Während die Aktion keinen Preis für Nächstenliebe einstreichen würde, können wir trotzdem nicht sagen, dass es in dem Potpourri verrückter Dinge in GTA Online besonders heraus sticht.

Doch dann wurden es mehr Aliens. Und mehr Bullis. Und irgendwann betrat dann eine neue Partei den Ring: Die lila Aliens.

Die neue Gruppe griff nicht so sehr unschuldige Zuschauer als vielmehr die andersfarbigen Verkleideten an, und bald entflammte ein neuer Konflikt: Lila gegen grün. Die Scharmützel der beiden Gruppen schwappten aus dem Spiel und diversen Reddit-Threads hinüber zu anderen Social Media-Plattformen, wurden zu YouTube-Compilations und eroberten Instagram und Tik Tok.

Aktuell sind die Aliens außer Rand und Band. Wenn wir euch erzählen, dass sie auf einem Flugfeld mit Kampfjets und Raketenwerfern aufeinander losgehen, ist das wahrscheinlich noch eines der normalsten Dinge, die im Moment passieren.

Publisher Rockstar hat sich angesichts des Chaos entschlossen, dem Ganzen nicht etwa einen Riegel vorzuschieben, sondern den Konflikt im Gegenteil noch zu befeuern. Denn auch Rockstar weiß, dass GTA Online vor allem von dem absoluten Chaos lebt, das auf den Servern zu den verrücktesten Erlebnissen führt.

Unter anderem wahrscheinlich deswegen gibt es die Alien-Suits, in lila und grün, gerade umsonst (via Polygon). Ein Twitter-Account, der sich mit Neuerungen laufender Spiele und vor allem Rockstar Games befasst, hat die Details für alle veröffentlicht, die vielleicht im Alien Gang-Krieg mitmischen wollen.

Podium vehicle: Cyclone

2x GTA$ & RP on

- Biker Businesses

- MC Contracts

- Transform Races

Rockstar is celebrating the alien gang war

- Purple Martian Bodysuit & Green Martian Bodysuit are now free

- Free Pool Cue from Ammu-nation#GTAOnline pic.twitter.com/sUPQ3fgrwR