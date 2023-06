In GTA Online könnt ihr einen heißen Reifen fahren, auch in der Luft.

Es kommt immer wieder vor, dass Fans in ihren Spielen neue Möglichkeiten entdecken, obwohl sie schon viele Hundert Stunden in die Titel investiert haben. Auch GTA Online-Fans sind nicht davor gefeit, lange zu spielen und bestimmte Optionen nicht zu kennen. Wie dieser Fan hier, der bereits Level 360 bekleidet, aber bisher nicht wusste, dass es eine ganz bestimmte Möglichkeit gibt, wenn ihr mit einem Auto in GTA Online durch die Luft segelt.

GTA Online-Fans entdecken Funktion nach einer kleinen Ewigkeit

Darum geht's: Wusstet ihr, dass ihr in GTA Online euer Auto in der Luft drehen könnt? Und zwar horizontal, indem ihr gleichzeitig die Handbremse gedrückt haltet und den linken Stick bewegt? Falls nein, dann geht es euch genauso wie Redditor BigStonks29. Der hat diese Möglichkeit nämlich erst jetzt, mit Level 360 herausgefunden.

Was bringt das? Wie der Urheber des Posts schreibt, kann diese Möglichkeit sehr hilfreich dabei sein, wenn ihr zum Beispiel Stunt-Sprünge absolviert oder euch in Rennen befindet. So könnt ihr in der Luft die Ausrichtung eures Autos korrigieren.

So reagiert die Community: Es gibt sehr unterschiedliche Antworten darauf. Eine ganze Menge an Leuten kann es nicht fassen, dass BigStonks29 so lange ohne die Funktion ausgekommen ist. Vor allem macht die Möglichkeit das Spiel an vielen Stellen so viel einfacher:

"Stunt-Rennen müssen für dich bis jetzt wirklich sehr schwer gewesen sein."

Viele feiern die Erkenntnis: Eine ganze Reihe an Menschen in den Kommentaren äußert allerdings auch ihre Dankbarkeit. Ziemlich viele GTA Online-Fans scheinen sich nämlich bisher auch nicht darüber im Klaren gewesen zu sein, dass die Möglichkeit besteht, den Flat Spin in der Luft hinzulegen.

"Ich bin Level 573 und ich habe es auch gerade erst herausgefunden. Kein Wunder, dass ich 750 Rennen verloren und gerade mal 200 gewonnen habe."

Es geht noch krasser: Gleichzeitig gibt es auch noch einige Leute, die es zwar kaum fassen können, aber ähnliche Storys auf Lager haben. Offenbar gibt es sogar GTA Online-Fans, die nicht wussten, dass beziehungsweise wie Waffen nachgeladen werden können.

"Klingt für mich fast unmöglich, das zu verpassen, aber andererseits hat mein Freund fast drei Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass man nachladen kann."

Wie kann das passieren? Es liegt womöglich auch ein bisschen am Spiel. Insbesondere in Rockstar-Titeln wie GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 werden hilfreiche Tutorial-Hinweise oft nur ganz kurz und sehr klein in der Ecke des Bildschirms eingeblendet – während auf dem Rest des Screens die Hölle los ist:

"Kann kaum glauben, dass ihr euch nicht damit beschäftigt, den winzigen Text zu lesen, der in der Ecke des Bildschirms aufploppt, während ihr mit 193 km/h kopfüber durch eine flammende Spirale fliegt."

Noch mehr nützliche Tipps: Neben dem Flat Spin in der Luft beim Springen mit dem Auto und der Nachlade-Funktion werden noch weitere nützliche Hilfestellungen ausgetauscht. Beispielsweise könnt ihr die Cinematic-Kamera bei Stunt-Sprüngen dadurch verhindern, dass ihr kurz vor dem Sprung mit eurer Waffe zielt. Es gibt auch alternative Sirenen, dafür müsst ihr den linken Stick zweimal reindrücken und dann halten.

Wusstet ihr, dass das geht? Welche Funktionen in GTA Online oder anderen Spielen habt ihr erst total spät entdeckt?