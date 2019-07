GTA Online - Casino-DLC sorgt wegen Glücksspiel für rechtliche Probleme

GTA Online hat vor kurzem den kostenlosen Casino-DLC spendiert bekommen. Darin geht es, wenig überraschend, um virtuelles Glücksspiel. Allerdings könnt ihr die Casino-Chips mit echtem Geld kaufen und das ist ein Problem für die Gesetzeslage in einigen Ländern (via BBC). Kurze Entwarnung: Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören nicht dazu.

Mittlerweile ist klar, dass es in einigen Regionen der Welt nicht möglich ist, das Casino-DLC zu spielen. Vor dem Release stand noch die Frage im Raum, wie genau die Chips gekauft werden können. Einige Streamer und Magazine wie Kotaku gingen davon aus, dass sie nur über spielerische Wege erstanden werden können, wie in Red Dead Redemption.

Doch Rockstar hat wesentlich simpler gedacht und verkauft Spielchips für GTA-Dollar. GTA-Dollar sind wiederum mit echtem Geld zu haben, also könnt ihr indirekt Spielchips mit eurer realen Kreditkarte erwerben. Gewinnen könnt ihr im virtuellen Casino aber selbstverständlich nur die virtuelle Währung. Hier dürfte für viele Länder das größte Problem liegen.

Alle Spieler bekommen jeden Tag 1.000 kostenlose Chips geschenkt. Außerdem gibt es ein Limit beim Kauf. Nach 50.000 Chips müsst ihr eine kurze Zeit warten, bevor ihr mehr kaufen könnt.

So, the most continentally fucking stupid thing is going on in GTA Online right now. My character in the wonderful new casino @RockstarGames has just released. But because online gambling is illegal in RSA, I can't use anything. Been playing since day 1, now uninstalling. pic.twitter.com/hmdnZ2DSWn