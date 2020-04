Und plötzlich waren Spieler pleite: Geldgeschenke sind in GTA Online immer eine feine Sache. Durch die vielen Moneten könnt ihr euch vielleicht das Fahrzeug kaufen, auf das ihr schon lange spart. Doch anstatt der versprochenen 500.000 Dollar, die es fürs Einloggen im April geben sollte, waren manche Spieler plötzlich pleite. Alle Waffen, Fahrzeuge und Luxusgegenstände und weitere Besitztümer waren weg.

Ein Bug sorgte dafür, dass ein Großteil dessen, was sich Spieler in GTA Online erarbeitet hatten, plötzlich verschwand.

Manche berichteten, dass sie nur noch die Kleidung am Leib, etwas Geld, ihren Rang und den Basis-Workshop ohne Upgrades besaßen. Andere schrieben, dass sie komplett alles verloren hatten.

The issue resulting in GTA Online for PC vehicles, weapons and properties not displaying in character inventories is now resolved. Please restart your game and sign in again for these items to display correctly.