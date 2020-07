GTA Online-Gerücht: PS5 & Xbox könnten großes Feature bekommen

GTA Online kommt in einer verbesserten Enhanced-Version auf PS5 & Xbox Series X – und das losgelöst vom Hauptspiel GTA 5. Welche Verbesserungen uns neben den bereits bestätigten Upgrades für Optik und Performance noch erwarten, das haben Rockstar bislang noch nicht durchsickern lassen. Für was das "erweitert" neben der Technik noch stehen könnte, das geht möglicherweise aus einer geleakten Produktbeschreibung hervor. (via Comicbook)

GTA Online-Gerücht: Spielerzahl pro Server wird deutlich erhöht

Die Informationen stammen vom niederländischen Online-Händler Bol. Klappt ihr hier die Produktbeschreibung auf und geht zum Punkt Spelopties (Spieleinstellungen), wird die mögliche Anzahl an Spieler*Innen pro Online-Server ("Aantal spelers online") mit 64 angegeben.

Anzahl auf PS4 und Xbox One: Im Vergleich zur Current-Gen wäre das ein deutlicher Anstieg. Bislang finden hier lediglich 30 aktive Spieler auf einem Server Platz. Das Gleiche gilt für die PC-Version von GTA Online.

Die Frage wird sein, wie die Server diese erhöhte Anzahl verkraften. Lags und Server-Ausfälle sind in GTA Online schließlich keine Seltenheit. Die Power der Next-Gen könnte den Anstieg gewiss verkraften, jedoch hat Rockstar hier noch einiges an Arbeit vor sich.

Info: Wie bei Gerüchten üblich, hat GamePro den Publisher (hier: Take Two) um ein Statement gebeten. Sollten wir neue Informationen erhalten, werden wir die News aktualisieren. Bis zur Bestätigung solltet ihr das Gerücht wie immer mit Vorsicht genießen.

Wie Rockstar in dieser Woche in einem Newsletter bekanntgab, erwartet uns in diesem Jahr das "bisher größte Update" für GTA Online. Auch Red Dead Online soll im Sommer ein großes Update erhalten. Was sich genau im GTA-MMO alles verändert, das könnt ihr bei den Kollegen der GameStar nachlesen. Die News haben wir euch hier verlinkt:

0 0 Mehr zum Thema »Völlig neuer Ort« für GTA Online kommt 2020 im »bisher größten Update«

Was meint ihr, wird Rockstar die Spielerzahl pro Server auf der Next-Gen erhöhen bzw. könnt ihr euch das bei der aktuellen Server-Struktur überhaupt vorstellen?