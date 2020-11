Gerücht: GTA Online bekommt Mega-Update inklusive Map-Änderung

GTA Online hat als Teil von GTA 5 nun schon einige Jahre auf dem Buckel. Was auf der PlayStation 3 und Xbox 360 begann, wird sich auch bis in die neue Generation mit der PlayStation 5 und Xbox Series X/S ziehen. In all den Jahren hat der GTA-Multiplayer vielen Erweiterungen erhalten, die nun bald durch das "größte Update aller Zeiten" übertrumpft werden sollen. Das erklärte Strauss Zelnik, der CEO von Rockstars Muttergesellschaft Take-Two Interactive, in einem Investorengespräch (via BusinessWire).

Zelnik gab sich gegenüber den Investoren sehr optimistisch. Er geht davon aus, dass GTA Online in diesem Quartal, also bis Ende des Jahres, einen neuen Rekord aufstellen werde. Bis zum Abschluss des Geschäftsjahres (31. März 2010) soll der GTA-Multiplayer außerdem das größte Update in seiner Laufzeit erhalten:

"Sowohl Grand Theft Auto Online als auch Red Dead Online werden im Laufe dieses Geschäftsjahres wichtige Updates erhalten, darunter eine Erweiterung der bestehenden Frontier Pursuits für Red Dead Online sowie das größte Update von Grand Theft Auto Online, das jemals veröffentlicht wurde und eine neue Version von Heists an einem neuen Standort."

Angeblich handelt es sich um eine Kartenerweiterung

Mit dem neuen Standort können natürlich auch nur Gebäude wie das kürzlich hinzugefügte The Diamond Casino & Resort gemeint sein.

Aber kann es sich dabei vielleicht sogar um ein völlig neues Gebiet handeln?

Davon geht zumindest Rockstar Mag aus, die sich eigenen Angaben nach auf verschiedene Quellen beziehen, die alle von einer Kartenerweiterung gesprochen haben sollen. Hinzu kommt das Musikvideo der britischen Band Gorillaz zu "The Valley of the Pagans", das eine unsichtbare Insel für GTA 5 zeigen soll und aus bisher unbekannten Gründen nicht mehr verfügbar ist. Vielleicht hat es ja was mit der besagten Insel zu tun?

Mehr zu dem Video, für das GTA 5 als Kulisse diente, erfahrt ihr bei den Kollegen der GameStar:

Darüber hinaus datiere Rockstar Mag das GTA Online-Update für Dezember, was in Anbetracht der Rekord-Erwartung von Zelnik durchaus Sinn ergeben würde. Aber auch wenn es bisher kein offizielles Datum für das riesige Update gibt, sollte es spätestens bis zum 31. März 2021 erschienen sein, da dann das Geschäftsjahr endet. Und Zelnik hat das Update ja immerhin für das laufende Geschäftsjahr angekündigt.

Sofern das Gerücht um die Kartenerweiterung der Wahrheit entspricht, würde das den ersten neuen Kartenabschnitt für GTA Online überhaupt bedeuten. Bis zur offiziellen Ankündigung ist und bleibt es aber ein Gerücht. Wir werden uns diesbezüglich aber bei Rockstar erkundigen und euch darüber informieren, sobald wir mehr wissen.

Was glaubt ihr, wann wird das GTA Online-Update erscheinen und wird es sich bei der neuen Location um einen neuen Kartenabschnitt handeln?