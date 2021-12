GTA Online bekommt komplett neue Radiostation und haufenweise neue Songs

GTA Online bekommt schon bald eine neue, überraschend große Erweiterung. Neben einem Comeback von Franklin erwartet uns darin eine komplett neue Story-Mission, jede Menge prominente Unterstützung und haufenweise neue Songs. Unter anderem können wir uns auf einen komplett neuen Radiosender freuen, aber es gibt auch exklusive Songs von Dr. Dre, ScHoolboy Q, Freddie Gibbs und einigen mehr. Hier findet ihr die Infos zur GTA Online-Erweiterung The Contract.

GTA Online: Neue Musik im Radio, Uhrzeit, Inhalte und mehr zur Storymission Contract

Darum geht's: In einer gelungenen Überraschung wurde vor wenigen Tagen angekündigt, dass es für GTA 5 beziehungsweise GTA Online eine neue Mission geben wird. Die heißt The Contract und bringt unter anderem GTA 5-Held Franklin zurück, aber auch den Hiphop-Mogul Dr. Dre. Dessen Smartphone müssen wir wohl wiederfinden, weil darauf unveröffentlichte Musik schlummert, die nicht in die falschen Hände geraten darf. Mehr dazu findet ihr hier:

Wann kommt The Contract? Es dauert nicht mehr lange, bereits morgen, am 15. Dezember könnt ihr loslegen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest: Aber um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit stehen normalerweise immer die neuen Inhalte der wöchentlichen Updates zur Verfügung. Es könnte natürlich sein, dass sich aufgrund der Größe des Updates etwas daran ändert, aber bisher gibt es keine offiziellen Ankündigungen dazu.

Kostet das was? Nein, The Contract ist ein Gratis-Update für GTA Online.

Sind das Singleplayer-Inhalte? Eigentlich nicht, es handelt sich hierbei um ein Update für den Multiplayermodus GTA Online. Ihr könnt es aber trotzdem auch alleine oder ausschließlich mit Freund*innen spielen, wie das bereits beim Cayo Perico Heist der Fall war.

Das steckt alles drin: Mit The Contract kommen diverse neue Inhalte ins Spiel:

Neue Mission rund um Franklin und Dr. Dre

Weitere Aufträge für die Agentur von Franklin

Neue Waffen

Neue Fahrzeuge

Neue Musik

komplett neuer Radiosender

Hier könnt ihr euch schon mal einen Trailer dazu ansehen:

Die Musik hat's in sich: Neben der offenbar ziemlich umfangreichen Story-Mission gibt es auch sehr viel neue Musik, die ins Spiel kommt. Dabei handelt es sich sowohl um komplett neue, exklusive Songs, als auch um bereits ältere Titel, die jetzt ihren Weg ins Spiel finden. Mit dabei sind unter anderem Anderson.Paak, Freddie Gibbs, Dr. Dre und Eminem sowie viele weitere (via RockstarIntel).

Auch der neue Radiosender MOTOMAMI Los Santos hält in der Open World von GTA Online und GTA 5 Einzug. Aber auch die Sender Los Santos Radio und West Coast Classics werden überarbeitet und Rockstar verrät schon einige Tracks. Auf Kotaku findet ihr eine Liste, die angeblich alle Songs zeigt, aber darauf fehlt von Eminem noch jede Spur und außerdem steht dort auch der bereits im Spiel enthaltene Klassiker "Next Episode".

Was haltet ihr von den Neuzugängen, worauf freut ihr euch am meisten und was hättet ihr euch sonst noch gewünscht?