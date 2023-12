GTA Online lässt euch jetzt endlich Polizeiautos kaufen, aber es gibt einen großen Kritikpunkt

GTA Online lässt euch jetzt Polizeiautos kaufen.

Polizeiautos kaufen und anpassen zu können, ist schon seit langer Zeit ein großer Wunsch in der GTA Online-Community. Manche Fans haben sich in der Vergangenheit mit Glitches beholfen, um die begehrten Wägen in ihre Garage stellen zu können. Mit dem neuen Chop Shop-Update gibt es jetzt ganz regulär die Möglichkeit, Polizeiautos zu erwerben und auch zu customizen, aber ganz so leicht macht Rockstar das nicht.

Das Update bringt nicht nur Yusuf Amir, den Immobilienmogul und Autoenthusiasten aus GTA 4 zurück, sondern beinhaltet unter anderem auch neue Fahrzeuge, Driftrennen und eine Immobilie. Für Yusuf und seinen Cousin Jamal erledigt ihr eine Reihe von Autodiebstählen.

Ihr könnt euch dann ein Schrotthandel-Imperium aufbauen und unterschiedliche Immobilien dafür erwerben und die Fahrzeuge dann ausschlachten oder sie für eine pauschale Summe verkaufen.

Unter den neuen Autos, die mit dem Chop Shop ins Spiel kommen, ist beispielsweise der Supersportwagen Grotti Turismo Omaggio. Viele Fans freuen sich aber vor allem über die Möglichkeit, jetzt Polizeiautos zu erwerben. Die müsst ihr allerdings erst mal freischalten, bevor ihr sie kaufen könnt. Dazu müsst ihr unterschiedliche DLC-Aufträge oder Ziele erfüllen.

Fans freuen sich auf Social Media über die neue Ergänzung. So postet beispielsweise ein Reddit-User einen Screenshot unter der Überschrift: "Nach 10 Jahren kannst du endlich ein Polizeiauto customizen."

Auch in den Kommentaren freuen sich Fans über die Erfüllung dieses Wunsches. Was aber vielen Usern sauer aufstößt, sind die Preise, die für die Fahrzeuge im Spiel aufgerufen werden und bei zwischen knapp 2 Millionen bis knapp 5 Millionen Dollar liegen.

In den Kommentaren schreibt beispielsweise ein User: "Ich will nicht 4 Millionen für ein Polizeiauto ausgeben." Eine andere Person merkt dazu an, dass für das Freischalten der Autos auch erst mal eine Immobilie nötig ist, die ebenfalls zu Buche schlage. Dazu zum Vergleich: Wer sein In Game-Konto mit Echtgeld auffüllen will, kann CashCards kaufen. Um auf 3 Millionen zu kommen, sind zwei "Der Weiße Hai"-Karten für jeweils 14,99 Euro nötig.

Wer aber lieber auf die Polizeiwägen verzichtet, kann auf andere Art vom Chop Shop-Update profitieren. Auf den Current Gen-Konsolen bringt es nämlich endlich wilde Tiere ins Spiel. Die Erweiterung wird allerdings ein wenig vom Wirbel überschattet, den der GTA 6-Trailer ausgelöst hat. Aktuell analysieren Fans jeden Pixel des Videos.

Spielt ihr aktiv GTA Online und habt ihr euch über die Polizeiautos gefreut, was haltet ihr von den Preisen? Oder ist etwas anderes im Update vielleicht spannender für euch?