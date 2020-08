GTA Online: UFO-Modell führt Dataminer zu geheimer Mission

In Grand Theft Auto 5 gibt es zahlreiche mysteriöse, abgedrehte und paranormale Dinge zu entdecken. Sei es die Geisterfrau von Mount Gordo, Bigfoot oder Aliens. Da verwundert es nicht, dass die Dataminer von The Game File Gurus ein neues UFO-Modell in den Spieldateien von GTA Online entdeckt haben, das sie zu einer geheimen Mission geführt hat.

UFO-Modell gehört zu einer Business Battle-Mission

Bei der besagten UFO-Mission handelt es sich um eine neue Business Battle-Mission, auf die die Dataminer gestoßen sind, als sie sich ein riesiges UFO-Modell genauer angeschaut haben. Die geheime Mission hängt wohl mit dem Los Santos Summer Special in GTA Online zusammen und lässt uns, wie in Business Battles üblich, irgendwo einbrechen, Waren stehlen und diese abliefern, während uns andere Spieler*innen im Nacken sitzen und das Leben schwer machen.

Raumschiffteile stehlen: Im Fall der UFO-Mission ist es demnach das Ziel, in Fort Zancudo Raumschiffteile zu stehlen und diese beim Auftraggeber Omega abzuliefern. Der NPC dürfte bereits aus GTA 5 für seine Fremde- und Freaks-Mission bekannt sein, in der wir ihm 50 Raumschiffteile bringen sollen.

Die Dataminer von The Game File Gurus haben die Mission spielbar gemacht und das Ergebnis auf YouTube hochgeladen:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie lässt sich die UFO-Mission starten? Auf herkömmlichen Wege scheint sich die UFO-Mission im Spiel nicht starten zu lassen. Es ist nicht einmal sicher, ob die Mission in GTA Online überhaupt aktiv verfügbar ist. Die Dataminer selbst mussten lokal und online über 40 Skripte anpassen, um die Mission überhaupt aktivieren zu können.

Das ist nicht die erste Alien-Mission in GTA Online

Mit Fort Zancudo UFO Business Battle lässt uns GTA Online aber nicht das erste Mal eine Alien-Mission ausführen. Bereits 2017 konnte eine Mission freigeschaltet werden, in der Spieler*innen 600 Gunrunner-Lieferungen erledigen mussten, um die Suche nach einem Alien-Ei starten zu können. Was es damit genau auf sich hatte, könnt ihr hier nachlesen:

Wir erkundigen uns bei Rockstar, was es mit der Business Battle-Mission im Fort Zancudo auf sich hat. Falls wir eine Antwort erhalten, lassen wir es euch in diesem Artikel wissen.

GTA Online erschien als integrierter Multiplayer von GTA 5 bereits auf der PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One. 2021 werden auch die PS5 und Xbox Series X mit dem Rockstar-Hit ausgestattet. Dabei wird GTA Online auch als Standalone-Version auf den Next Gen-Konsolen erhältlich sein.

Was glaubt ihr, wird die Mission noch regulär zugänglich? Habt ihr Lust darauf, sie zu spielen?