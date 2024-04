GTA San Andreas - Ex-Entwickler klärt nach 20 Jahren großes Flugzeug-Mysterium auf

GTA San Andreas hat jede Menge Flugzeuge, viele davon stürzen aber andauernd ab – aber warum?

In GTA San Andreas mussten schon so manche Missionen oder Speedruns dran glauben, weil wieder mal ein random Flugzeugabsturz dazwischen gefunkt hat. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr den Titel gespielt habt: Ihr ahnt nichts Böses und erfreut euch eures Lebens, da explodiert plötzlich direkt vor eurer Nase ein Flugzeug. Wieso die Dinger andauernd abgestürzt sind, erklärt jetzt der ehemalige Rockstar-Entwickler Obbe Vermeij – 20 Jahre später.

GTA San Andreas-Entwickler enthüllt haufenweise Geheimnisse über das Innenleben des Open World-Klassikers

Darum geht's: Vor 20 Jahren wurde mit San Andreas eines der besten GTA-Spiele und ein absoluter Klassiker veröffentlicht. Das Spiel kam extrem gut an, strotzte aber nur so vor chaotischen Open World-Bugs. Einer davon besteht darin, dass gefühlt andauernd Flugzeuge vom Himmel fallen, crashen und dann explodieren. Oft in den ungünstigsten Momenten.

0:58 GTA: The Trilogy - Definitive Edition - Trailer zeigt endlich Spielszenen aus dem Remaster

Weshalb das passiert: Auf Twitter meldet sich jetzt ein Entwickler zu Wort, der in GTA San Andreas unter anderem für diese Flugzeuge verantwortlich war. Er erklärt, was es mit den Abstürzen auf sich hatte.

Die kleinen Flugzeuge werden in regelmäßigen Abständen in der Nähe erschaffen, um an den Spieler*innen vorbeizufliegen.

Der Spiel-Code sucht eigentlich vorher nach Hindernissen auf der Flugbahn, aber scannt nur sehr langsam und nur an drei Stellen des Flugzeugs nach vorne.

So gehen dünne Hindernisse wie Bäume oder Pfähle oft durch die Lappen.

Außerdem verlieren die Flugzeuge manchmal an Höhe, wenn sie nicht schnell genug sind (ja, auch die NPC-Flieger haben ein physikalisches Auftriebsmodell, das auf der Geschwindigkeit basiert).

Manchmal wurden auch die Map-Modelle zu langsam geladen. Dann war das Flugzeug schon vor den Hindernissen zur Stelle und konnte sie gar nicht rechtzeitig entdecken.

Das alles führt dazu, dass manche Flugzeuge schon zum Untergang verdammt waren, als sie in der Welt von GTA: San Andreas aufgetaucht sind.

Das Problem war bekannt und zwischenzeitlich wurde deswegen sogar überlegt, die Vorbeiflüge komplett zu streichen. Letzten Endes wurden sie aber doch einfach lieber in dieser Form drin gelassen.

Zusätzlich wurde mittlerweile wohl auch noch entdeckt, dass es obendrauf auch noch einen Fehler im Code gegeben hat. Der wurde seinerzeit aber nicht gefunden und dieser Bug war selbst dem Original-Entwickler Obbe Vermeij neu.

In den Kommentaren unter dem Beitrag beantwortet der GTA San Andreas-Entwickler noch haufenweise andere Fragen. Beispielsweise gab es in GTA 4 keine kleinen Flugzeuge wegen der vielen hohen Gebäude und der ominöse Glücks-Wert hatte absolut nichts mit den Abstürzen zu tun. Generell gibt es offenbar gar keine Funktion, die die Glücks-Statistik in GTA San Andreas erfüllt, aber viele geplante und unfertige Features befinden sich wohl immer noch im Code.

Was war der ungünstigste Moment, in dem ihr in GTA San Andreas mit einem Flugzeugabsturz konfrontiert wurdet?