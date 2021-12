GTA San Andreas mit niedlichem LEGO-Look - Fanart macht Lust auf Klötzchen-Umsetzung

"Niedlich" ist wahrscheinlich nicht das erste Wort, das euch einfällt, wenn es um die Mitglieder der Grove Street Gang aus GTA San Andreas geht. Ein auf Reddit gezeigtes Fanart könnte das ändern. Das dort geteilte Bild demonstriert, wie CJ, Big Smoke und Co. an den LEGO-Look angelehnt aussehen würden - und das weckt richtig Lust auf eine solche Umsetzung des Spiels.

Fanart im LEGO-Stil macht Lust auf mehr

Darum geht es: Auf Reddit zeigt User Khanh972 ein besonderes Fanart zu GTA San Andreas. Zu sehen sind die Mitglieder der Grove Street Gang, um die sich die Handlung dreht, also Carl "CJ" Johnson, Sweet, Big Smoke und Ryder. Diese sehen zwar im comichaften LEGO-Stil richtig süß aus, vermöbeln gerade aber einen rivalisierenden Gangster der Ballas. Das stellt durchaus einen interessanten Kontrast dar.

Die Szene regt dazu an, sich vorzustellen, wie ein tatsächliches LEGO-GTA aussehen könnte. User Abomination-626 hat dazu eine gute Idee, die wir bereits aus anderen LEGO-Spielen kennen:

Wenn du jemanden tötest, würde er in einzelne Teile zerfallen, lol.

Chained Graboid bemerkt in den Kommentaren zum Bild ganz allgemein:

Vielleicht bin ich ja verrückt, aber wie cool wäre es, wenn sich LEGO mit Rockstar zusammentun würde und ein LEGO-GTA-Spiel machen würde. Ich bin nicht mal ein großer Fan von LEGO-Spielen, aber ich denke, das wäre ein Knaller.

Mehr aus dem GTA-Universum:

San Andreas ist Teil der kürzlich erschienen GTA: The Trilogy - The Definitive Edition und viele Fans freuten sich, noch einmal mit der Grove Street Gang die Gegend unsicher zu machen. Allerdings sorgte der technische Zustand der Remasters, vor allem auf der Nintendo Switch, dann schnell für Ernüchterung und Enttäuschung. Noch ein Grund mehr, sich abseits von LEGO City Undercover, das durchaus an GTA erinnert, von einem LEGO-Spiel von GTA San Andreas zu träumen. Dass das Wirklichkeit wird, ist allerdings eher nicht zu erwarten.

Was meint ihr: Würdet ihr nun auch gerne eine LEGO-Version von GTA San Andreas, oder vielleicht ein ganz neues LEGO-GTA zocken?