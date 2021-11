GTA Trilogy: Diese 12 Cheats fehlen im Remaster

Ein Teil der typischen GTA-Erfahrung liegt darin, erst die Story zu spielen und irgendwann abgelenkt durch die Open World zu fahren. Dabei sind oft auch Cheats Schuld, die ein großer Bestandteil der Reihe sind. Aber nicht alle haben es jetzt in die GTA Trilogy geschafft.

Es fehlen Cheats in GTA Trilogy

Wie jetzt bekannt wurde, hat Rockstar Games einige Cheats für GTA San Andreas, GTA Vice City und GTA 3 aus dem Programm nehmen müssen. Das liegt nach Angaben von Producer Rich Rosado an technischen Gründen (via USA Today):

Wir mussten einige [Cheats] aus technischen Gründen entfernen, da manche Dinge sich nicht gut mit der Unreal-Engine vertragen. Aber mehr sag ich dazu nicht. Es gibt einiges witziges zum Entdecken. Ich sag nicht was und wo, aber ich würde nicht direkt zu Release das Spiel bis zu den Credits spielen.

Diese Cheats könnt ihr nicht mehr nutzen

GTA San Andreas

GTA San Andreas ist das Spiel, das am härtesten von den Cheat-Problemen getroffen wurden. Diese Cheats könnt ihr jetzt nicht mehr verwenden:

Kollidierende Autos fliegen davon (Moon Gravity)

Unverwundbarkeit gegen Schüsse und Schläge

Zeitlupe

Niemals hungrig

Unsichtbare Autos

Triad Theme (Passanten mit Ninja Schwertern)

Passanten werden von Gang-Mitgliedern ersetzt

Passanten für Gang rekrutierbar (tragen Raketenwerfer)

Immer Mitternacht

Gang Mitglieder spawnen schneller

GTA Vice City

In GTA Vice City gibt es nur einen Cheat, der so halb funktioniert. Es gibt nämlich normalerweise in jedem Teil einen Cheat, um das Gameplay schneller laufen zu lassen und einen, um die Uhrzeit schneller laufen zu lassen. Der Cheat für schnelleres Gameplay verschnellert im Remaster nur die Uhrzeit. Ob das ein Bug ist, ist derzeit unbekannt.

GTA 3

In GTA 3 fehlt nur ein Cheat und zwar hängt das sehr wahrscheinlich auch mit der Unreal Engine zusammen. Ihr könnt nämlich keine Autos mehr unsichtbar machen.

Alle Cheats für PS4 und PS5 im Überblick:

Zusätzlich hat es auch ein anderer Bestandteil der Spiele nicht komplett ins Spiel geschafft. Rockstar konnte erneut nicht die originale Trackliste lizenzieren, weshalb auf den Radiosendern einige Songs fehlen, die in den Originalversionen zu hören waren.

Fehlen euch wichtigen Cheats in den neuen Versionen oder hättet ihr diese sowieso nicht genutzt? Und welchen Cheat nutzt ihr am häufigsten?