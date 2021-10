GTA 3: Alle Cheats für PS4 und PS5

GTA 3 ist riesig und bietet jede Menge Freiheiten – die ihr mit Hilfe von Cheats nochmal deutlich erweitern könnt. Egal, ob ihr mehr Geld, alle Waffen, einen Panzer, volle Rüstung oder einfach nur Regen wollt: Hier findet ihr alle Cheats für GTA 3 auf der PS4 und PS5. Was natürlich insbesondere im Hinblick auf die bald erscheinende Remaster-Trilogie in der Definitive Edition wieder besonders spannend werden dürfte.

Cheats für GTA 3 auf PS4 und PS5

Auf welchen Plattformen funktionieren die Cheats? Es gibt GTA 3 mittlerweile für eine ganze Reihe an Plattformen, diese Cheats hier funktionieren aber nur auf PS4 und PS5. Spielt ihr auf dem PC, über Android oder iOS, braucht ihr andere Codes. Für die Xbox One und Xbox Series S/X-Cheats findet ihr auf GamePro in Kürze einen eigenen Artikel.

So gebt ihr die Cheats ein: Das funktioniert extrem simpel, ihr braucht kein eigenes Cheat-Menü oder eine Konsole zu öffnen, in die ihr etwas eintippt. Stattdessen drückt ihr die Tastenkombinationen einfach während des Spielens. Gebt ihr die Cheats ein, sollten sie sich auch sofort auswirken.

Aber Vorsicht! Einige Cheats wie die zu den Passanten lassen sich nicht rückgängig machen. Bei anderen merkt das Spiel, wenn ihr schummelt und ihr bekommt keine Trophäen. Also speichert am besten nicht ab, wenn ihr in GTA 3 cheatet.

GTA 3-Cheats für alle Waffen, Kampf- und Gesundheits-Cheats auf PS4 und PS5

Cheat Tastenkombination Alle Waffen 2x R2, L1, R2, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Volle Lebensenergie 2x R2, L1, R1, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Volle Panzerung/Rüstung 2x R2, L1, L2, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Mehr Geld 2x R2, 2x L1, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Fahndungslevel verringern 2x R2, L1, R2, oben, unten, oben, unten, oben, unten Fahndungslevel erhöhen 2x R2, L1, R2, link, rechts, links, rechts, links, rechts Kleidung wechseln rechts, unten, links, oben, L1, L2, oben, links, unten, rechts mehr Gewalt Viereck, L1, Kreis, unten, L1, R1, Dreieck, rechts, L1, Kreuz

Fahrzeug-Cheats in GTA 3: So schaltet ihr den Panzer auf PS4 und PS5 frei

Cheat Tastenkombination Panzer fällt vom Himmel 6x Kreis, R1, L2, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Alle Fahrzeuge in der Nähe explodieren L2, R2, L1, R1, L2, R2, Dreieck, Viereck, Kreis, Dreieck, L2, L1 Fahrzeugsteuerung ändern (mit L3/R3 springen) R1, L1, R2, L1, links, 2xR1, Dreieck Autos können fliegen Rechts, R2, Kreis, R1, L2, unten, L1, R1 Unsichtbare Autos (nur Räder) 2x L1, Vereieck, R2, Dreieck, L1, Dreieck

Passant*innen-Cheats in GTA 3 für PS4 und PS5:

Cheat Tastenkombination Passant*innen greifen an unten, oben, links, oben, Kreuz, R1, R2, L1, L2 "Verrückte" Passant*innen R2, R1, Dreieck, Kreuz, L2, L1, oben, unten Passant*innen kämpfen gegeneinander unten, oben, links, oben, Kreuz, R1, R2, L2, L1 Boxende Passant*innen rechts, R2, Kreis, R1, L2, unten, L1, R1

Wetter-Cheats für GTA 3 auf PS4 und PS5:

Cheat Tastenkombination Nebel L1, L2, R1, 2x R2, R1, L2, X Wolken L1, L2, R1, 2x R2, R1, L2, Viereck Regen L1, L2, R1, 2x R2, R1, L2, Kreis Sonne L1, L2, R1, 2x R2, R1, L2, Dreieck

Geschwindigkeits-Cheats in GTA 3: So dreht ihr ordentlich am Zeiger

Cheat Tastenkombination Uhrzeit läuft schneller 3x Kreis, 5x Viereck, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Zeitraffer Dreieck, oben, rechts, unten, Viereck, L1, L2 Zeitlupe Dreieck, oben, rechts, unten, Viereck, R1, R2

Mehr GTA-Cheats gefällig? Jede Menge Cheats für GTA 5, GTA San Andreas und GTA Vice City findet ihr hier:

GTA 3 feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Mittlerweile gibt es den Titel für eigentlich alle Plattformen, auf jeden Fall aber für PS2, PS3, PS4, PC, Xbox, iOS und Android. Falls ihr den wegweisenden Open World-Titel bisher trotzdem verpasst habt, gibt es gute Neuigkeiten: GTA 3 kommt dieses Jahr zusammen mit Vice City und San Andreas nochmal neu als Remaster in GTA: The Trilogy - The Definitive Edition auf den Markt.