Das beste GTA - Alle Grand Theft Auto-Spiele im großen Ranking

Die GTA-Reihe ist mittlerweile 24 Jahre alt und seitdem erschienen einige Spiele, die für einige zu den absoluten Lieblingen zählen. Wir haben deshalb viel diskutiert und die folgende Rangliste der besten GTA-Spiele für euch aus unserer persönlicher Sicht zusammengestellt.

Letztes Update am 23. Oktober 2021: Neue Spiele und einen besonderen Hinweis zu GTA Online hinzugefügt.

12. Grand Theft Auto Advance

Plattformen : Game Boy Advance

: Game Boy Advance Release: 26. Oktober 2004

Darum geht's: Gut gemeint, aber nicht ganz auf der Höhe der anderen Ableger ist GTA Advance. Das erste Grand Theft Auto für die Hosentasche, das kein Port war, orientiert sich an den klassischen Teilen der Reihe. Ihr spielt wieder aus der Vogelperspektive und macht so ein Liberty City der 2000er unsicher. In der Story erlebt ihr ein Prequel zu GTA 3 und trefft so auf bereits bekannte Charaktere aus dem Hauptspiel.

Weit weg von perfekt: Insgesamt konnte das Spiel aber nicht überzeugen und es fehlte einfach das, was die Reihe ausmacht. Die Steuerung ist zudem gerade in Fahrzeugen sehr umständlich, da das Spiel nicht weit genug herauszoomt. Rein optisch ist es aber schon nah an den Originalteilen herangekommen.

11. Grand Theft Auto

Plattformen : PS1, Game Boy Color

: PS1, Game Boy Color Release: 1997

Darum geht's: Das erste Grand Theft Auto konnte sich nicht auf eine bereits etablierte Formel verlassen und das Action-Chaos, für das die Reihe später berühmt werden sollte, musste 1997 erst einmal erdacht werden. Doch schon im ersten Anlauf gelang das den Entwicklern sehr gut.

Altbacken: Aus heutiger Sicht wirkt Grand Theft Auto grafisch eher altbacken und dass man sich offenbar nicht allzu viele Gedanken über das Art Design gemacht habe. Dennoch war das GTA-Debüt ein Bestseller, der Spieler vor allem mit offenem Gameplay-Design überraschte. Anstatt vorgefertigte Missionen in einer bestimmten Reihenfolge zu erledigen, durfte man sich in Grand Theft Auto einfach austoben und dem inneren Spieltrieb freien Lauf lassen.

10. GTA 1: London 1969

Plattformen : PS1

: PS1 Release: 1999

Darum geht's: GTA 1: London 1969 ist eine Erweiterung für das ehemalige PS1-Spiel und spielt, wie der Name schon vermuten lässt, in einem Retro-London. Wir spielen wieder einen namenlosen Gangster und müssen für ordentlich Chaos in der britischen Hauptstadt sorgen.

Unverbrauchtes Setting: Was das Spiel so besonders macht, ist das Setting. Natürlich dient GTA 1: London 1969 heute vielleicht nicht mehr als Ersatz für eine richtige Sightseeing-Tour aber ein Nachbau von London ist auch in Videospielen noch nicht so häufig, wie Los Angeles oder New York. Wer Spaß an dem Gameplay von GTA 1 hat, der macht auch mit der Erweiterung nichts falsch.

Das sind unsere Lieblings-Missionen in der GTA-Reihe:

15 1 Mehr zum Thema Die coolsten GTA-Missionen - Aliens, Mafiabosse & Bahnschienen

9. GTA II

Plattformen : PS1, Dreamcast, Game Boy Color

: PS1, Dreamcast, Game Boy Color Release: 1999

Darum geht's: Der zweite Teil der GTA-Reihe baute das Gameplay des Vorgängers in vielerlei Hinsicht sinnvoll aus. Als Spieler erkunden wir weiterhin aus der Vogelperspektive drei verschiedene Städte und stiften Chaos. Im Vergleich zu Vorgänger sieht das Spiel grafisch eine ganze Ecke besser aus.

Auch heute noch lohnenswert: Auch wenn ihr mit späteren Teil der Reihe aufgewachsen seid, lohnt sich ein Blick auf jeden Fall. Offene Spielwelt, Autos klauen, Schießereien mit der Polizei, Fahndungslevel und Radiosender - all das finden wir hier bereits. Eine richtige Story gab es zwar in dem Sinne nicht, dafür aber ein kurzweiliges Arcade-System. Allein die Musik im Hauptmenü ist den mittlerweile kostenlosen Download wert.

8. GTA: Vice City Stories

Plattformen : PSP, PS2

: PSP, PS2 Release: 31. Oktober 2006

Darum geht's: Mit GTA: Vice City Stories ging es zum zweiten Mal auf der PSP ins GTA-Universum. Die Handheld-Variante der sonnigen Metropole glich im Wesentlichen der ihres großen Bruders. An der ein oder anderen Stelle hat sich das Stadtbild allerdings ein bisschen gewandelt. Außerdem schlüpfen wir in die Rolle eines neuen Protagonisten: Victor Vic Vance.

Keine perfekte Steuerung: Da die PSP nur einen Analog-Stick zu Verfügung hat, musste die Steuerung leicht angepasst werden. Natürlich waren auch grafisch einige Abstriche nötig, aber insgesamt kam die Handheld-Variante der Konsolen-Version schon recht Nahe. Die Rückkehr nach Vice City ist durchweg gut gelungen und bietet viele Stunden GTA-Spielspaß für unterwegs.

7. GTA: Chinatown Wars

Plattformen : Nintendo DS, PSP

: Nintendo DS, PSP Release: 17. März 2009

Darum geht's: Grand Theft Auto: Chinatown Wars ließ die großen 3D-Welten hinter sich und widmete sich wieder den Ursprüngen der Reihe. Mit einer 2D-Draufsicht, einer vollkommen eigenständigen Geschichte um einen Sprössling der chinesischen Mafia und jeder Menge Action, schaffte Rockstar Games sogar den Sprung auf den Nintendo DS.

Gut umgesetzt: Trotz deutlich eingeschränkter Sichtverhältnisse und technischen Schwierigkeiten entpuppte sich Grand Theft Auto: Chinatown Wars als spaßiger Action-Titel, der kaum Abstriche bei der GTA-Formel machen musste. Ein paar Dinge waren aber dennoch anders. So mussten wir als Huang Lee nicht etwa vor der Polizei flüchten, um das Fahndungslevel zu senken, sondern vielmehr ausreichend Polizeiautos zerstören, um die Reichweite der Exekutive einzuschränken.

Eine Historie über die gesamte GTA-Reihe könnt ihr euch übrigens hier anschauen:

Auf der nächsten Seite geht's weiter mit den Plätzen 6 - 1.