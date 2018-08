GTA 5 - Hamburger DJ Solomun & Rockstar Games drehen In-Game-Musikvideo

Im großen Nachtclub-Update After Hours für GTA Online werden natürlich auch DJs benötigt, die frische Musik auflegen. Einer dieser DJs ist der Hamburger Solomun, der in dieser Woche das Musikvideo seines Songs "Customer is King" veröffentlicht. Der Clou: Das Video wurde komplett in Grand Theft Auto 5 gefilmt. Den Clip gibt es unterhalb zu sehen.

Das Musikvideo entstand ganz offiziell in Kollaboration mit Rockstar Games, die Entwickler haben für den Clip eigene Animationen erstellt und Solomun per Motion-Capture-Aufnahmen ins Spiel importiert. In der abgedrehten Welt von San Andreas muss der DJ dann Aufgaben erfüllen.

Die Idee ist übrigens alles andere als neu: Schon der Musiker Gunship kam für seinen Song "The Mountain" auf die Idee ein Video in GTA aufzunehmen - vor über drei Jahren. Und die Idee einer Kollaborationen zwischen Musikern und Videospielmachern für ein Musikvideo ist noch ein paar Jährchen älter, man denke nur an Lara Croft im Musikvideo "Männer sind Schweine" der Ärzte (von 1998).