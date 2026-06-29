"Guck mal, was ich hier habe" - Fan zeigt eigene PS4-Version von GTA 6 und Community macht sich drüber lustig

Ein GTA-Fan baut sich eine eigene PS4-Hülle für Grand Theft Auto 6 und die Community reagiert mit witzigen Memes darauf.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
29.06.2026 | 06:47 Uhr

GTA 6 erscheint ausdrücklich nicht für PS4, ein Fan hat trotzdem eine Hülle gebastelt. GTA 6 erscheint ausdrücklich nicht für PS4, ein Fan hat trotzdem eine Hülle gebastelt.

Am 19. November 2026 erscheint endlich GTA 6 für die PS5 und Xbox Series X/S. Während ein nachträglicher PC-Release des kommenden Open World-Abenteuers durchaus möglich ist, lässt Rockstar Last Gen-Konsolen dagegen links liegen.

So könnte eine PS4-Version von Grand Theft Auto 6 aussehen

Reddit-Mitglied KoalaWinterYT hat allerdings trotzdem einen "GTA 6 auf PS4"-Traum – zumindest in Form einer selbstgebastelten Hülle. Und die sorgte vor zwei Jahren für witzige Memes in der Community.

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Warum Rockstar keine PS4- und Xbox One-Version von GTA 6 entwickelt, dürfte spätestens seit dem Release des zweiten Trailers auf der Hand liegen.

Die GTA-Macher wollen die Power der Current Gen-Konsolen voll ausreizen, um eine möglichst dichte und lebendige Open World auf die Beine zu stellen – und die würde die doch mittlerweile etwas angestaubten Last Gen-Systeme vermutlich ziemlich überfordern.

Video starten 1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Bereits im Debüt-Trailer machte das Action-Abenteuer eine wahnsinnig gute Figur und besticht mit malerischen Sonnenuntergängen, einer hohen NPC-Dichte und vielen Details bei Charakteren und in der Umgebung.

Die Antworten unter dem Reddit-Post von KoalaWinterYT bedienen deshalb allesamt nur einen einzigen Witz, nämlich dass die PS4 (höchstwahrscheinlich) viel zu schwach für GTA 6 wäre.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

"Deine PS4, wenn sie versucht, die (GTA 6)-Disc zu lesen", heißt es beispielsweise in diesem Post, gefolgt von einem Spongebob-GIF, in dem Mr. Krabs von einer Energiewelle gebrutzelt wird (ihr wisst schon: Weil GTA 6 wohl viel zu mächtig für die PS4 wäre):

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Ebenfalls schön: die gnadenlos überhitzten PS4-Lüfter, wenn die Konsole GTA 6 abspielen würde:

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Grand Theft Auto 6 kann jetzt vorbestellt werden

GTA 6 kann seit dem 25. Juni 2026 vorbestellt werden und erscheint offiziell am 19. November. Das Vice City-Abenteuer ist in zwei unterschiedlichen Editionen erhältlich, und zwar in der 79,99 Euro teuren Standard-Edition sowie in der 99,99 Euro teuren Ultimate Edition.

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Die Story dreht sich um Protagonistin Lucia, mit der wir die fiktive Südstaaten-Stadt Vice City unsicher machen werden. Bislang ist davon auszugehen, dass ihr Begleiter, den wir im Trailer sehen, ebenfalls spielbar sein wird. Zumindest wenn wir dem großen Leak aus dem September 2022 Glauben schenken.

Auf welcher Plattform werdet ihr Grand Theft Auto 6 spielen?

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GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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