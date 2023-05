Günstiges PS5-Bundle: Disc Edition + God of War Rangarök jetzt für 539€ kaufen

Dank eines Ebay-Gutscheins könnt ihr das PS5-Bundle mit God of War Ragnarök jetzt günstig bekommen.

Bei Ebay könnt ihr jetzt wieder das Bundle mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök (als Download-Code) günstig im Angebot bekommen. Wenn ihr den Rabattcode TECHNIKSTORE verwendet, bekommt ihr 50€ Extra-Rabatt und zahlt nur noch 539€ (UVP: 619,99€). Der Versand ist kostenlos. Hier findet ihr den Deal:

Das Bundle war zum Start der Gutschein-Aktion am 4. Mai schon einmal zu diesem Preis verfügbar gewesen, damals aber sehr schnell ausverkauft. Ihr solltet damit rechnen, dass es auch diesmal nicht lange verfügbar bleibt. Der Rabattcode ist ohnehin nur noch bis zum 17. Mai gültig.

Wer ist der Händler?

Anbieter des Ebay-Deals ist ein größerer Händler namens Sbdirect24 mit aktuell 98,5 Prozent positiven Rezensionen. Sbdirect24 ist seit rund 15 Jahren auf Ebay aktiv und hat schon häufig günstige Gaming-Deals, insbesondere Konsolen wie die Nintendo Switch, zu guten Preisen angeboten. Es handelt sich also um einen vertrauenswürdigen Händler.

PS5 Disc Edition: Weitere günstige Angebote

Auch einzeln gibt es die PS5 Disc Edition bei Ebay gerade günstig im Angebot.

Mit dem Rabattcode TECHNIKSTORE könnt ihr die PlayStation 5 Disc Edition bei Ebay übrigens auch einzeln günstig im Sonderangebot bekommen, und zwar für 499€. Ebenfalls ein sehr guter Deal ist das Bundle mit zwei Sony DualSense Controllern, für das ihr nur 539€ bezahlt. Händler ist auch in diesen beiden Fällen Sbdirect24:

Falls ihr keine Lust auf die Angebote von Ebay habt, findet ihr die derzeit beste Alternative bei MediaMarkt. Dort bekommt ihr ein Bundle mit dem hervorragenden Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 4 und der PS5 Disc Edition für nur 555€. In diesem Fall wird das Spiel in der Disc-Version und nicht nur also Download-Code mitgeliefert.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

God of War Ragnarök ist wie sein Vorgänger ein hervorragendes Actionspiel. Wenn ihr Lust auf ein storybasiertes Spielerlebnis mit höchster Produktionsqualität habt, das euch in Welten aus der nordischen Mythologie entführt , solltet ihr es auf keinen Fall verpassen. Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren: