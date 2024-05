PS5- & PS4-Spiele ab 9,99€ abstauben: Nur für kurze Zeit diese Schnäppchen im neuen Sale sichern!

Nur am Wochenende läuft bei MediaMarkt ein Sale, indem ihr euch eine Menge Spiele günstig sichern könnt.

MediaMarkt hat unter dem Namen „Volle Gönnung“ einen Sale gestartet, durch den ihr zahlreiche günstige Gaming-Angebote abstauben könnt. Neben Zubehör wie Controllern, Headsets, PS5-SSDs und sogar Gaming-Stühlen findet ihr auch eine ganze Reihe von Spielen für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch unter den Angeboten. Hier geht’s direkt zur kompletten Übersicht:

Der Sale läuft offiziell noch bis 9 Uhr am Montagmorgen, die begehrtesten Deals könnten aber natürlich schon deutlich früher ausverkauft sein.

Gaming-Sale bei MediaMarkt: Das sind die besten Spiele

0:49 Call of Duty Modern Warfare 3 stellt die neuen Maps aus Season 3 Reloaded vor

Die größte Auswahl findet ihr unter den Spielen für PS5 und PS4, aber auch für Xbox ist einiges dabei. Für beide Konsolen gibt es einige größere Titel aus 2023 günstiger, wie Diablo 4, Dead Island 2 und Call of Duty: Modern Warfare 3. Für Letzteres bezahlt ihr nur noch den halben Preis und bekommt noch ein schickes, exklusives Steelbook dazu.

Das günstige Schnäppchen ist aber The Quarry. Das von Supermassive Games (Until Dawn) entwickelte Horrorspiel schickt euch in ein Sommercamp, das von Mördern und übernatürlichen Monstern (Genaueres wollen wir hier nicht verraten) heimgesucht wird, und spielt dabei erneut geschickt mit Horrorfilm-Klischees. Die PS4-Version könnt ihr jetzt schon für 9,99€ abstauben:

Spiele-Highlights im MediaMarkt-Sale:

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Ein besonderer Geheimtipp ist zudem Outcast: A New Beginning, das gerade erst erschienen und trotzdem schon um die Hälfte reduziert. Bei dem Open-World-Spiel handelt es sich im Grunde um ein vollwertiges Outcast 2, das die Geschichte des vor über zwanzig Jahren erschienenen Klassikers weitererzählt. Nach wie vor ist die wunderschöne, immersive fremdartige Welt namens Adelpha das Highlight des Spiels, das neue Outcast bietet aber auch deutliche flottere und spektakulärere Kämpfe.

