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Breaking: Name des möglichen dritten Story-DLCs von The Witcher 3 wohl geleakt - Alle weiteren Infos und Gerüchte im Liveticker

Kurz vor dem geplanten Anniversary-Livestream zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Blood and Wine ist der angebliche Name des dritten TW3-DLCs aufgetaucht, der 2027 erscheinen soll.

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Linda Sprenger
27.05.2026 | 09:39 Uhr

Der Name des möglichen The Witcher 3-DLCs wurde angeblich geleakt. Der Name des möglichen The Witcher 3-DLCs wurde angeblich geleakt.

CD Projekt Red hat die Herdplatte in der The Witcher 3-Gerüchteküche auf 10 gestellt: Erst gestern kündigte das polnische Entwicklerstudio einen Livestream zum zehnjährigen Jubiläum von The Witcher 3: Blood and Wine an. Fans vermuten natürlich schon, dass dort ein möglicher dritte Story-DLC für Witcher 3 angekündigt werden könnte.

Vor dem Stream ist ein spannender Leak aufgetaucht: Angeblich ist jetzt nämlich der (polnische) Titel der gemunkelten Erweiterung durchgesickert. Eventuelle weitere Entwicklungen bezüglich des möglichen DLCs werden wir in einem Liveticker für euch begleiten!

Alle möglichen weiteren Gerüchte zum angeblichen 3. The Witcher 3-Story-DLC im Liveticker

Mittwoch, 27.05.2026

9:39 Uhr

So, und nun spitzt mal die Ohren, liebe Möchtegern-Witcher: In unserem Liveticker findet ihr fortan alle weiteren Hinweise und Leaks zum möglichen dritten The Witcher 3-DLC, sollten weitere aufkommen.

Video starten 1:58 The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S zeigt sich im ersten Trailer

"The Witcher 3: Wild Hunt - Lieder der Vergangenheit" - Name der möglichen dritten Story-Erweiterung bekannt?

Mehrere Spieler*innen berichten derweil, dass im REDlauncher, dem offiziellen Spiele-Launcher von CD Projekt, der mögliche Name der gemunkelten Erweiterung aufgeploppt ist.

Demnach trägt der DLC angeblich den Titel "Piesni Przeszlosci" (zu sehen rechts unten im Bild), was so viel heißt wie "Lieder der Vergangenheit":

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Release 2027? Direkt darunter ist zu lesen: "Beschreite den Pfad als Geralt von Riva! Die neue Erweiterung erscheint 2027", demnach soll "The Witcher 3: Wild Hunt - Lieder der Vergangenheit" also im kommenden Jahr aufschlagen. Ein konkretes Release-Datum geht aus dem Launcher nicht hervor.

Sehr wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Offiziell angekündigt oder bestätigt hat CD Projekt den angeblichen dritten Witcher 3-DLC nicht. Hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht.

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Anniversary-Livestream zu The Witcher 3: Blood and Wine findet morgen statt

Wie eingangs bereits erwähnt, hat CD Projekt Red gestern Abend einen speziellen Livestream zu Blood and Wine angekündigt. Das sind Termin und Uhrzeit:

  • 28. Mai 2026
  • um 17 Uhr deutscher Zeit

Wir begleiten den Stream natürlich live und werden euch pünktlich mit allen wichtigen Infos daraus versorgen.

Sollte The Witcher 3 wirklich einen weiteren DLC bekommen: Was wären eure Wünsche und Erwartungen?

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