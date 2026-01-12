Der härteste Shooter 2026? Dieses exklusive PS5-Spiel könnte im positivsten Sinn ein echter Albtraum werden!

Mit etwas Glück könnte dieser PS5-Shooter eines namhaften Studios eines der Highlights des Jahres werden.

Schon im Frühling 2026 steht der Release eines der spannendsten, düstersten und möglicherweise auch schwersten Shooter des Jahres an. Das exklusiv für PS5 erscheinende Spiel könnt ihr ab jetzt bereits bei Amazon vorbestellen und euch dadurch die Preisgarantie sichern. Wird es vor dem Release noch günstiger, zahlt ihr dadurch automatisch den besten Preis:

Release-Termin ist nach derzeitigem Stand der 30. April. Alternativ könnt ihr übrigens auch bei MediaMarkt oder bei Saturn vorbestellen, dort bekommt ihr ebenfalls eine Preisgarantie:

Düster, surreal und wahrscheinlich knallhart: Das ist das neue Shooter-Highlight für PS5!

5:06 Saros - Returnal-Macher zeigen erstes Gameplay ihres neuen Shooters

Autoplay

Es geht hier um Saros, das neue Spiel des Studios Housemarque, das schon zu Beginn der PS5-Generation mit Returnal für ein erstes exklusives Highlight für Sonys Konsole gesorgt hat. Saros scheint einem ganz ähnlichen Rezept zu folgen: Es handelt sich um einen Third-Person-Shooter mit Roguelike- und Bullet-Hell-Elementen, und auch wenn wir hierzu natürlich noch nichts mit Sicherheit sagen können, rechnen wir erneut mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad.

Unsere Aufgabe ist es, den mysteriösen, formwandelnden Planeten Carcosa zu erkunden, der verschiedene Biome mit surrealem, düsterem Artdesign und geheimnisvollen Ruinen alter Alien-Bauwerke bietet, in denen wir auf verloren gegangene Technologie stoßen. Sterben wir, fangen wir auf einem veränderten Planeten von vorn an. Im Spielverlauf schalten wir jedoch permanente Upgrades und neue Gegenstände frei, wodurch unsere Erfolgschancen nach und nach steigen.

Mit dem Schild könnt ihr die Energie der Angriffe eurer Gegner absorbieren.

Im Kampf werden wir, wie schon in früheren Housemarque-Spielen, mit massenhaft Geschossen bombardiert. Geschicktes Ausweichen ist in dem von den Entwicklern selbst als Bullet Ballet Combat bezeichneten System absolut essenziell. Allerdings bekommen wir diesmal immerhin einen Schild, durch den wir Geschosse nicht nur abfangen, sondern auch absorbieren und ihre Energie gegen unsere Feinde einsetzen können.

Bislang haben wir zwar noch zu wenig von Saros gesehen, um die Qualität genau einschätzen zu können, aber die Hoffnungen sind hoch, zumal Housemarque schon mit Returnal bewiesen hat, dass das Studio auch komplexe, spannende Geschichten und atmosphärische Welten erschaffen kann. Spielerisch sind seine Titel ohnehin stets auf hohem Niveau. Vermutlich wird uns auch Saros jedoch wieder so viel abverlangen, dass es kein Spiel für jeden sein wird.