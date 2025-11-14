Fans glauben, dass Valve nach Steam Machine-Ankündigung neues Half Life-Game ankündigt

Ob wir bald endlich wieder zum Brecheisen greifen dürfen?

Es braucht wirklich nicht viel, um die Half-Life-Community in Alarmbereitschaft zu versetzen. Theoretisch muss der arme Gabe Newell in einem Interview nur drei Mal husten und schon wird das Internet mit Half-Life-3-Memes geflutet.



Diesmal könnte es aber wirklich ein paar mehr Hinweise geben als üblich und der Zeitpunkt wäre perfekt. Denn ein neues Half-Life könnte ein überzeugendes Argument für die Steam Machine sein.

Ein rätselhafter Entwickler-Eintrag

Was ist neu? Auf Valves Entwicklerseite auf Steam werden aktuell zwei kommende Spiele gelistet, wie einigen Usern des Internetforums resetera aufgefallen ist.

Nummer Eins: Deadlock, der bereits angekündigte Multiplayer-Shooter.

Nummer Zwei: ein komplett namenloser Eintrag ohne Bild, ohne Beschreibung, ohne alles.

Normalerweise würde das niemanden interessieren. Doch zuvor stand dort nur ein einziger Titel – und jetzt plötzlich zwei. Irgendwo im Backend scheint also etwas Neues hinzugekommen zu sein. Offiziell bestätigt ist nichts, einen Kommentar von Valve gibt es ebenfalls nicht.

Natürlich wäre das für jedes andere Studio nur ein Platzhalter. Bei Valve reicht allein die Existenz eines neuen Datensatzes, um die Spekulationen überkochen zu lassen.

Besonders brisant: Die Entdeckung kommt kurz nach der Ankündigung der neuen Steam Machine, dem Steam Controller und dem Steam Frame VR-Headset.

Drei neue Geräte. Vor dem Anniversary der Half-Life-Reihe. Für einige Fans auf Reddit sind das eindeutige Zeichen, die man nicht ignorieren sollte. Auch auf den Faceplates der Steam Machine wollen einige bereits Andeutungen gesehen haben.

Link zum Reddit-Inhalt

So ganz unbegründet ist der Fan-Hype nicht. Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass eine Version von Half-Life 3 "spielbar“ sei. Und 2020 versprach Valve-Designer Robin Walker, dass es diesmal keine weitere 13-jährige Pause zwischen zwei Half-Life-Spielen geben werde.

Könnte also etwas dran sein? Möglich. Beweis? Nicht so richtig.

Die nüchterne Wahrheit: Das namenlose Projekt könnte alles sein. Eine neue Marke. Ein Spin-off. Ein Team-Fortress-Nachfolger. Oder ein VR-Kurzprojekt, das die neue Hardware begleitet. Auf Reddit vermuten Fans außerdem, dass uns Half-Life: Alyx 2 erwarten könnte, aber auch das ist nur Spekulation.

Aber solange Valve schweigt, bleibt alles Spekulation. Half-Life 3 ist nun mal das Gaming-Meme – und die Community ist Weltmeister darin, Hinweise zu sehen, wo wahrscheinlich keine sind.

Erwartet ihr wirklich eine HL3-Ankündigung – oder ist das wieder einer dieser Fälle, bei denen sich die Community selbst in den Hype hineininterpretiert?