Eigentlich könnte man meinen, dass es gar keine so große Rolle spielt, wer in der Halo-Fernsehserie unter dem Helm des Master Chiefs steckt. Immerhin bekommen wir die Mimik und das Gesicht des Helden sowieso nie zu sehen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das in der TV-Serie von Showtime ja auch. Und selbstverständlich leistet ein guter Schauspieler ganze Arbeit mit vollem Körpereinsatz, auch wenn das Gesicht nicht zu sehen ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Master Chief-Schauspieler steht fest.

Halo-Serie: Pablo Schreiber spielt den Master Chief

Showtime dreht eine Halo-Serie: Dass Microsoft eine Realfilm-Adaption des Halo-Stoffes in Serienform plant, steht schon länger fest. Tatsächlich fühlt es sich schon wie eine kleine Ewigkeit an, zumindest für Fans, die sehnsüchtig auf die Fernsehserie warten. Jetzt scheint das Projekt langsam aber sicher immer mehr Gestalt anzunehmen.

Showtime ist die neue Heimat der Halo-Serie und der Sender macht jetzt wohl Nägel mit Köpfen. Letzten August wurde bestätigt, dass der Master Chief eine der Hauptrollen spielt und jetzt wissen wir auch, wer sich den Helm überzieht. Die Wahl ist auf Pablo Schreiber gefallen, den ihr unter anderem aus American Gods kennen könntet.

So sieht der Master Chief-Schauspieler Pablo Schreiber aus:

It’s time to suit up!@schreiber_pablo has been enlisted as Master Chief. He’ll play the iconic Spartan super soldier and humanity’s last hope against the alien Covenant in our upcoming series, #Halo. #Showtime pic.twitter.com/RP9W5bRV4q — Showtime (@Showtime) 17. April 2019

Halo TV-Serie

Master Chief ist nicht nur Teil der Serie, sondern bekommt Hauptrolle

Zeigt der Master Chief in der Halo-Serie sein Gesicht?

Wichtiger Teil der Serie: Die Frage danach, ob ihr in der kommenden Halo-Serie den Master Chief ohne Helm sehen werdet, beantwortet Showtimes Gary Levine zwar nicht direkt. Aber die Aversion des Charakters, sein Gesicht zu zeigen, werde definitiv eine wichtige und zentrale Rolle spielen.

Möglicherweise erfahren wir also, wieso der Master Chief immer einen Helm trägt und den so gut wie nie abzieht. Beziehungsweise warum er nie ohne seinen Helm zu sehen war. Wie der Master Chief ohne Helm aussieht, hat zumindest schon mal ein Entwickler verraten und ihr könnt euch ein Bild davon machen.

Pablo Schreiber selbst freut sich jedenfalls schon sehr auf die Rolle und erklärt, er könne es kaum erwarten, die Welt zum Leben zu erwecken. Er fühle sich geehrt, mit diesem Kult-Charakter betraut zu werden.

This one is special! Huge thanx to @Showtime, @Amblin and #343i for trusting me with this iconic character. I can’t wait to get to work on helping to bring this incredible world to life! Game. On. https://t.co/pqENMnJshW — Pablo Schreiber (@schreiber_pablo) 17. April 2019

Was glaubt ihr? Sehen wir Pablo Schreiber in der Serie überhaupt ohne Helm? Und wie findet ihr die Besetzung?

Halo: Nightfall - Bilder aus der Live-Action-Serie ansehen