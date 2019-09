PS4 & Xbox One: Das sind die Top 10-Exclusives in den USA

Mit PS5 und Xbox Scarlett am Horizont bietet sich der Blick zurück an: PS4 und Xbox One nähern sich dem Ende der Konsolen-Generation und haben in ihrer Zeit diverse spannende Exklusivtitel hervorgebracht. Anlässlich der neuen Inside-Xbox- und State of Play-Ausgabe gibt es jetzt harte Fakten dazu, welche Exclusives in den USA am allerbesten verkauft haben: Die jeweilige Top 10.

PS4: Die Top 10 der Exklusiv-Bestseller in den USA

NPD Group-Analyst Mat Piscatella hat via Twitter gleich vier Top 10-Listen veröffentlicht. Diese beiden drehen sich um die US-Bestseller der PS4. Einmal ganz allgemein und dann nochmal nur im Hinblick auf PS4-Exklusivtitel.

Dabei wirken einige Spiele aus unserer europäischen Sicht durchaus überraschend. Zum Beispiel fällt hier auf, dass in den USA ganz offensichtlich mehr Basketball und Baseball als Fußball gespielt wird. Immerhin belegen gleich drei MLB: The Show-Spiele die hinteren Plätze der US-Top 10 in punkto PS4-Exclusives.

Die vorderen Plätze stellen dabei allerdings keine große Überraschung dar. Dass Marvel's Spider-Man, God of War, Horizon Zero Dawn und Uncharted 4 so weit vorne landen, dürfte niemanden groß wundern. Bloodborne auf Platz fünf mehr oder weniger ebenso, aber Days Gone und vor allem Infamous: Second Son soweit vorn? Chapeau!

To celebrate the latest #StateofPlay here are the PlayStation 4's top 10 best-selling games, both all games and exclusives only. Source: The NPD Group pic.twitter.com/PFRxm3ZNWw — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 24, 2019

Xbox One: Die Top 10 der Exklusiv-Bestseller in den USA

Auch zur Feier der Inside Xbox-Ausgabe verrät Mat Piscatella einige Zahlen. Dabei gilt zu beachten, dass es sich bei den Konsolen- und PC-Spielen um "exakt dieselben Produkte" handelt. Durch Play Anywhere lasse sich keine Trennung zwischen PC und Xbox One mehr vollziehen.

Wenig überraschend spielt die Halo-Reihe eine große Rolle im Exklusiv-Bereich für Microsoft in den USA. An erster Stelle thront Halo 5: Guardians, direkt dahinter folgt die Master Chief-Collection. Dazu gesellen sich die vielen verschiedenen Forza-Spiele wie Forza Horizon 3, Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 5.

Gears of War 4 landet auf Platz 4, während es Sea of Thieves auf die siebte Position schafft. Damit schlägt es zum Beispiel Forza Motorsport 6 und Forza Motorsport 7. State of Decay 2 läuft auf Platz 10 ein und beschließt die Liste.

To celebrate the latest #InsideXbox here are the Xbox One's top 10 best-selling games, both all games and exclusives (including PC) only. Source: The NPD Group pic.twitter.com/w8FXu3vkeR — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 24, 2019

Welche Platzierungen und Spiele überraschen euch aus den Listen? Wie würden sie bei euch aussehen?