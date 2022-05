Halo Infinite bringt Office-Maskottchen zurück, das in Windows alle genervt hat

Am Dienstag ist die Season 2 in Halo Infinite gestartet und beschert dem Shooter für die Xbox Series X/S, Xbox One und PC unter anderem neue Spielmodi und Maps. Doch nicht nur das: Ihr könnt euren Spartan-Krieger bzw. euren Online-Auftritt auch mit zahlreichen neuen Rüstungsteilen, Nameplates und Waffenanpassungen verschönern, vorausgesetzt ihr schaltet sie im Battle Pass frei oder kauft sie als Cosmetics im Shop.

Und es sieht ganz so aus, als würde auch ein berühmt-berüchtiges Office-Maskottchen von Microsoft im Laufe der Season 2 sein Comeback feiern. Die Rede ist von Büroklammer "Clippy", die in Deutschland aber eher unter dem Namen Karl Klammer bekannt ist.

Als Hilfestellung geplant, von den meisten belächelt

Clippy erarbeitet sich vor allem in Microsoft Office 97 und den Versionen einen zweifelhaften Ruf, weil sich die als virtueller Assistent und Hilfestellung geplante Figur ständig mit Tipps und nervigen Fragen ("Wollen sie eine E-Mail schreiben?") auf dem Bildschirm bemerkbar machte. Das sorgte bei gefühlt allen eher für Frust statt Freude, sodass das Maskottchen von Microsoft knapp 10 Jahre später wieder eingemottet wurde.

In Halo Infinite wird Clippy aber wohl ein Mini-Comeback bekommen, zumindest hat James Shields, der Senior Product Manager für Xbox Hardware, auf Twitter einen entsprechenden Teaser platziert.

Die Büroklammer wird also offenbar sowohl als Nameplate als auch als Waffen-Charm, also Anhänger für eure Knarren, verfügbar sein.

Wie bekomme ich Clippy? Es ist davon auszugehen, dass Microsoft und 343 Industries Clippy irgendwann im Laufe der Season 2 als kostenpflichtiges Cosmetic anbieten werden, aktuell sind die Items jedenfalls nicht zu bekommen bzw. werden auch auf den Screenshots als gesperrt angezeigt.

Karl Klammer ist nur einer der neuen Inhalte, die Season 2 für Halo Infinite bereit hält. Daneben gibt es noch etliche andere Anpassungen für das Spiel, die Patch Notes sind sogar so umfangreich, dass man meint, einen Roman zu lesen.

Dabei sind allerdings nicht nur Updates, die für Freude und Zustimmung bei der Community sorgen. So wurde etwa ein Glitch in der Kampagne entfernt, welcher insbesondere die höheren Schwierigkeitsgrade und Speedruns deutlich erleichtert hat.

Erinnert ihr euch an Clippy? Und werdet ihr ihn euch holen, wenn er verfügbar ist?