Halo Infinite-Gemeinde wartet auf mehr Infos zur nächsten Season, stattdessen gibt es ein Kochbuch

Halo Infinite hat seit Wochen mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen, was unter anderem am mangelnden Content-Nachschub liegt. Einen kleinen Lichtblick gibt es bereits am Horizont, denn Anfang Mai soll Season 2 des Free2Play-Multiplayers starten. Die trägt den Namen "Lone Wolves" und wird unter anderem neue Modi wie King of the Hill mitbringen.

Viel mehr ist allerdings noch nicht bekannt, weswegen viele Fans begierig auf weitere Infos zur Season warten. Was dann aber kürzlich über den offiziellen Halo-Twitter-Kanal angekündigt wurde, damit hätten sie wohl nicht gerechnet.

Rezepte aus der Galaxie

Denn offenbar wird es zukünftig ein Halo-Kochbuch – ja, kein Scherz – geben. Das trägt den Untertitel "Rezepte aus der Galaxie" und soll ab August erhältlich sein. Zunächst mal auf englisch, zu einer deutschen Übersetzung gibt es bislang keine Angaben.

Laut der US-amerikanischen Amazon-Seite wird das knapp 40 Dollar teure Buch von Autorin Victoria Rosenthal auf 192 Seiten "über 70 Rezepte für jede Gelegenheit" und "jeden Skill-Level" enthalten.

Noch unklar ist, welche Rezepte sich im Buch verstecken, nach einem interessanten Konzept klingt das Ganze aber so oder so und vor allem nach einer spannenden, weil ungewöhnlichen Erweiterung des Halo-Kosmos bis in den eigenen Haushalt. Wir hätten zumindest mal drei spontane Vorschläge für leckere Gerichte:

Brute-Burger

Chief Chili

Grunt-Gemüse

Fan-Reaktionen sind gespalten

Die Reaktionen auf diese ungewöhnliche Ankündigung fielen gemischt aus. Während einige das Ganze süffisant und mit einem Augenzwinkern kommentierten ("Ich dachte, der erste April wäre vorbei"), fragten sich andere, ob es nicht größere Prioritäten für das Halo-Team gäbe, als ein Kochbuch.

Hier sei aber natürlich eindeutig darauf verwiesen, dass das Team von 343 Industries vermutlich nur am Rande mit der Entwicklung und Erstellung des Halo-Kochbuchs zu tun hat und sich weiter auf die Erstellung neuer Inhalte und Optimierung für bzw. von Halo Infinite konzentriert.

Auf großes Interesse scheint das Kochbuch trotz einiger irritierter Stimmen aber dennoch zu stoßen. Bei Händler Amazon ist es bereits der Beststeller im Bereich "Videospiele Kunst".

Halo Infinite erschien am 8. Dezember 2021 für die Xbox Series X/S und die Xbox One. Der Free2Play-Multiplayer wurde bereits Mitte November veröffentlicht. Alle wichtigen Infos zum Spiel findet ihr in unserem Test zu Halo Infinite.

Was sagt ihr zum Halo-Kochbuch? Würdet ihr es euch kaufen und habt ihr Rezept-Vorschläge?