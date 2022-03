Halo Infinite: Darum hoffen Fans jetzt verstärkt auf einen Story-DLC

Halo Infinite ist jetzt schon eine ganze Weile auf dem Markt und wir warten immer noch auf die Möglichkeit, die Story-Kampagne endlich im Koop spielen zu können, vom Forge-Modus ganz zu schweigen. Auch wenn diese Features noch in diesem Jahr nachgereicht werden sollen, gibt es jetzt zudem auch Hinweise darauf, dass vielleicht sogar noch dieses Jahr eine Erweiterung für die Story-Kampagne erscheinen könnte. Jedenfalls wird intern offenbar auch 2022 noch an der Kampagne gearbeitet, was viele Fans dahingehend interpretieren.

Halo Infinite bekommt 2022 vielleicht noch einen Story-DLC

Darum geht's: Auf dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters des Halo-Studios 343 Industries steht gleich mehrfach, dass er an sogenannten "Kampagne 2022-Initiativen" mitgearbeitet habe. Von September 2021 bis jetzt sei er der "2022 Kampagnen-Director". Was stark danach klingt, als sei damit nicht unbedingt die Story-Kampagne gemeint, die Anfang Dezember 2021 veröffentlicht wurde.

Was genau heißt das? Abschließend lässt sich das natürlich nicht beantworten. Aber dieses LinkedIn-Profil scheint mehr oder weniger darauf hinzudeuten, dass bei 343 Industries intern an einer Halo Infinite-Kampagne gearbeitet wird – und von Koop oder Multiplayer fehlt hier jede Spur. Die Chancen stehen also ziemlich gut, dass tatsächlich eine Art Story-DLC kommen könnte.

Gerüchte halten sich hartnäckig: Das passt auch zu den Aussagen des Entwicklerstudios, das Halo Infinite über viele Jahre als Service-Game weiter unterstützen und ausbauen will. Gerüchte rund um eine Story-Erweiterung gibt es schon eine ganze Weile. Beispielsweise die um das Microsoft-Trademark, das extrem gut zu einem DLC für die Kampagne passen würde:

Freut euch nicht zu früh! Das alles muss aber natürlich auch nicht zwingend heißen, dass die Story-Erweiterung tatsächlich kommt. Eventuell haben wir es hier mit dem seit Langem angekündigten Koop zu tun oder etwas ganz anderem. Ihr solltet die Spekulationen also aktuell noch mit entsprechender Vorsicht genießen.

Was wünscht ihr euch für Halo Infinite im Moment am meisten?