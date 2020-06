Halo Infinite - Neuer Teaser bestätigt eine große Hoffnung der Fans

Es dauert zwar noch ein bisschen, bis wir Halo Infinite auf dem Juli-Event von Microsoft endlich in Aktion sehen werden, aber schon jetzt jetzt heizt ein kurzer Teaser die Vorfreude darauf an. Veröffentlicht wurde er auf dem offiziellen Halo-Twitter-Kanal.

Was ist in dem Teaser zu sehen/hören? In dem kurzen Video wird eine Sprachnachricht abgespielt, die unter anderem von der Vernichtung der Menschheit spricht und ganz am Ende keinen Zweifel darn lässt, um wen es bei demjenigen handelt, der da zu hören ist..

Denn Halo-Fans erkennen die Stimme sofort: Es ist Atriox, der Anführer der sogenannten Verbannten (engl. Banished), einer Fraktion, die erstmals in Halo Wars 2 auftauchte.

Wer sind die Verbannten? Die Verbannten sind eine radikale Splittergruppe, die sich von dem Alien-Zusammenschluss der Allianz abspaltete und diese danach aktiv bekämpfte.

Auf die Verbannten hatten viele Fans gehofft

Damit dürfte klar sein, dass wir in Halo Infinite wieder auf die Verbannten treffen werden, vermutlich als Gegner. Und diese Nachricht dürfte bei vielen Fans für Freude sorgen. Denn nachdem die Verbannten in Halo Wars 2 sehr positiv aufgenommen worden, hatten bereits sich viele Fans der Reihe eben diese Gruppe auch in Halo Infinite gewünscht.

Halo Infinite - Spielzeug-Leak lässt den Wunsch vieler Fans wahr werden

Bereits im April hatte ein Spielzeug-Leak darauf hingedeutet, dass die Verbannten unter Atriox im Spiel sein könnten. Der neue Teaser ist ein weiterer, eindeutiger Hinweis darauf.

Halo Infinite erscheint Ende 2020 für die Xbox Series X und die Xbox One. Weitere Details wird es dann im Juli-Event von Microsoft geben.