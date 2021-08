Halo: Controller-Designer entwirft Needler-Controller & so sieht er aus

Der 3D-Designer POPeArt, der sich darauf spezialisiert hat, besondere Controller-Designs anzubieten, würdigt nun eine berühmte Waffe aus dem Halo-Franchise. Ein neuer Controller für die Xbox Series X/S ist der Needler-Waffe nachempfunden - ein Fanwunsch. Alles, was ihr über den Controller wissen müsst, erfahrt ihr hier.

So sieht der Needler-Controller aus

Darum geht es: Der 3D-Designer POPeArt hat sich unter anderem auf Controller mit äußerst auffälligen Looks spezialisiert. Auf Fanwunsch kam jetzt ein neues Modell dazu: Ein Needler-Controller für die Xbox Series X und S, der mit vielen Details an die berühmte Waffe aus Halo erinnert.

Die Grundfarben des Pads sind, genau wie beim Vorbild, Violett und Grau. Auf der linken Seite sind außerdem die pinken Nadeln zu sehen, die den direktesten Bezug zur Waffe herstellen. Die Xbox-Taste leuchtet hellblau und passt damit zu den Tasten auf der rechten Seite. Im Tweet könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Selbst mit dem Controller zocken?

Das ist möglich, auch wenn ihr dafür etwas tiefer in die Tasche greifen müsst als bei manch anderem Controller. POPeArt bietet die Controller-Modelle bei trezn zum Verkauf an und versendet weltweit. Der Preis beträgt 150 US-Dollar, was umgerechnet derzeit rund 128 Euro sind.

Das Controller-Modell erscheint sicher nicht zufällig zu einem Zeitpunkt, zu dem Halo groß im Gespräch ist. Kürzlich durfte sich ein kleiner Teil der Community einen ersten Eindruck vom Halo-Infinite-Multiplayer verschaffen. Ende des Jahres wird das Spiel für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

