Die Halo-Serie wurde abgesetzt, aber jetzt habe ich Staffel 2 gesehen und sage euch: Die Serie ist deutlich besser als ihr Ruf!

Seit letzter Woche steht fest: Die Halo-TV-Serie geht nicht weiter, Paramount hat nach den enttäuschenden Zuschauerzahlen der zweiten Season den Stecker gezogen. Ob die Serie rund um den Spartan-Supersoldaten Master Chief zukünftig bei einem anderen Streaming-Dienst fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen.

Die Meldung von der Einstellung fiel just in eine Phase, in der ich die zweite Staffel anlässlich des Heimkino-Releases am 25. Juli auf 4K-Blu-ray nachgeholt habe. Die erste Season hatte ich vor knapp zwei Jahren auf Sky gesehen und durchaus meinen Spaß damit – auch wenn mir als großer Fan der Spiele einige Entscheidungen wie die Integration einer ziemlich erzwungen wirkenden Romanze äußerst sauer aufstießen.

Meine damalige Ersteinschätzung lest ihr hier:

Für diesen Artikel wurden mir Rezensionsexemplare für die erste und zweite Staffel der Halo-Serie zur Verfügung gestellt.

Jetzt nach Staffel 2 bin ich einmal mehr der Meinung: Die Serie ist deutlich besser als ihr Ruf. Allerdings ist dafür ganz entscheidend, welche Verbindung ihr zum Halo-Universum habt und was ihr erwartet.

Denn: Wenn ihr davon ausgeht, dass die Serie sklavisch und brav-kanonisch die Spiele nachplappert, dann seid ihr hier an der falschen Adresse. Die TV-Umsetzung orientiert sich zwar an vielen Charakteren, Ereignissen und Schauplätzen der Spiele, spinnt aber eine ganz eigene Geschichte (die "Silver Timeline").

Deshalb fühlt sich die Serie eher wie eine Neuinterpretation der aus den Spielen bekannten Halo-Story an, was ihr vor allem aus dem Hardcore-Fan-Lager heftige Kritik einbrachte.

Darum geht’s in Halo Staffel 2

Im 26. Jahrhundert steht die Menschheit am Rande der Vernichtung durch eine Alien-Fraktion, bekannt als "Allianz" oder im englischen Original: Covenant. Das Bündnis der Außerirdischen greift nach und nach immer mehr menschliche Welten an und arbeitet sich so langsam Richtung Reach vor – der neben der Erde militärisch und strategisch wichtigste Planet der Menschheit.

Der Master Chief (gespielt von Pablo Schreiber) und sein Team haben entsprechend alle Hände voll zu tun, diese Bedrohung abzuwehren, bekommen es aber auch intern mit neuen Gefahren zu tun.

Wie etwa James Ackerson (Joseph Morgan), der die Supersoldaten als Nachfolger der verschwundenen Wissenschaftlerin Catherine Halsey (Natascha McElhone) befehligt, dem der Master Chief aber offenbar ein Dorn im Auge und das Leben der Spartans egal ist.

Und über allem schwebt natürlich das große Mysterium der Ringwelt Halo, die als gigantische Waffe offenbar alles Leben in der Galaxis auslöschen kann…

Master Chief fast immer ohne Helm - auch in Staffel 2

Showrunner David Wiener und sein Team haben sich sichtlich bemüht, auf die Kritik an der ersten Staffel einzugehen, was nicht nur beim geänderten Intro deutlich wird. Dort ist jetzt nämlich Musik zu hören, die weitaus näher an der aus den Spielen ist.

Außerdem wurde die Geschichte angepasst: Die Master Chief-Romanze wurde ersatzlos gestrichen und das seltsame Ende der ersten Staffel, in dem der Master Chief komplett von der KI Cortana ferngesteuert wird, wird nicht mehr thematisiert.

Andere Kritikpunkte wurden dagegen nicht adressiert. Auffälligstes Beispiel: Noch immer ist der Master Chief hauptsächlich ohne seinen markanten Helm zu sehen. In Staffel 2 muss er außerdem fast die gesamte Zeit ohne den Rest seiner Rüstung auskommen.

Das ist für alle, die nur die Spiele kennen, natürlich extrem ungewohnt, hat mich aber nach kurzer Zeit nicht mehr gestört, eben weil die Serie auch die menschlichere Seite von John 117 beleuchtet. In der Spiele-Reihe macht das ja eigentlich nur Halo 4 in größerem Umfang..

Das macht die wenigen Szenen, in denen der voll ausgerüstete Chief loslegt, aber auch umso sehenswerter. Überhaupt gehören die Kampfszenen zu meinen Highlights der zweiten Staffel.

Die Sequenzen in denen Energieschwerter sirren, Battle Rifle-Salven in Alienschädel knallen und die Spartaner mit irrsinniger Geschwindigkeit die Allianz dezimieren, sind mit immenser Wucht und Härte inszeniert.

Die ordentlichen Computereffekte machen die Illusion zudem meistens perfekt, auch wenn nicht alle davon gelungen sind, etwa die Bewegungen mancher Aliens, die seltsam staksig geraten sind.

Halo Season 2 - Fakten zum Heimkino-Release Medien und Preise: DVD (ca. 30 Euro), Blu-ray (ca. 35 Euro), 4K-Blu-ray (ca. 35 Euro)

DVD (ca. 30 Euro), Blu-ray (ca. 35 Euro), 4K-Blu-ray (ca. 35 Euro) Tonformate: DD 5.1 Surround (DVD), Dolby True HD (Blu-ray, nur engl. Tonspur), Dolby Atmos (4K-Blu-ray)

DD 5.1 Surround (DVD), Dolby True HD (Blu-ray, nur engl. Tonspur), Dolby Atmos (4K-Blu-ray) Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch

Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch Laufzeit: 421 Minuten

421 Minuten Boni: Blick hinter die Kulissen (Laufzeit ca. 150 Minuten)

Blick hinter die Kulissen (Laufzeit ca. 150 Minuten) Release: 25. Juli 2024

Toller Cast, schwache Story

Als sehr stark empfinde ich nach wie vor den Cast der TV-Umsetzung. Pablo Schreiber verkörpert den meist stoischen-ruhigen, aber manchmal auch impulsiven Chief sehr gut, ebenso wie Natascha McElhone die nur schwer durchschaubare Catherine Halsey.

Joseph Morgan gefällt in der Rolle des neuen Bösewichts und auch der abtrünnige Spartan-Soldat Soren (Bokeem Woodbine) ist mit seinen markigen Sprüchen wie schon in Staffel 1 ein belebendes Element für die Serie.

Plot und Spannungskurve haben mir dagegen weniger gefallen, das Geschehen dümpelt mit meist recht öden Dialogen eher vor sich hin und bietet kaum Überraschungen. Außerdem verliert sich Season 2 in manchen Situationen etwas in uninteressanten Nebensträngen wie den um die in der ersten Season noch deutlich prominenter auftretende Kwan Ha (Yerin Ha).

Immerhin gibt es aber zwei klare Highlight-Ausreißer mit den Folgen 4 (Allianz-Angriff auf Reach) und 7. In letzterer taucht nämlich eine weitere Bedrohung auf, die Fans nur allzu gut kennen und die mir in den entsprechenden Szenen eine echte Gänsehaut beschert hat.

An der Bild- und Tonqualität der von mir gesehenen 4K-Blu-ray-Version habe ich übrigens nichts auszusetzen – insbesondere der Sound klingt meiner Einschätzung nach noch etwas besser als in Staffel 1, in der die Stimmen der Spartan-Soldaten in ihren Rüstungen stellenweise etwas zu leise abgemischt und sie somit schwer verständlich waren.

Nochmal als Fazit: Die Serie kocht ihr eigenes Süppchen, pfeift auf viele Etablierungen aus den Spielen und wird deswegen Hardcore-Halo-Kanonieren definitiv vor den Kopf stoßen.

Dennoch gibt es genügend Reminiszenzen und wiedererkennbare Elemente aus den Spielen, die diese Science-Fiction-Serie auch für eben diese Fans – und dazu zähle ich mich – unterhaltsam und schaubar macht. Ich jedenfalls hatte eine gute Zeit mit Staffel 2 und kann euch nur dringend raten, euch ein eigenes Bild zu machen.

Halo: Season 2 ist ab dem 25. Juli 2024 auf DVD, Blu-Ray und 4K-Blu-Ray erhältlich.