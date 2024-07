Einer der größten Shooter überhaupt bekam Live-Action-Serie, jetzt wird sie nach nur 2 Staffeln eingestellt - aber es gibt noch Hoffnung

Pablo Schreiber spielte in der Halo TV-Serie den Master Chief. Dass er so gut wie nie seinen Helm trug und der Mythos des Supersoldaten dadurch etwas entzaubert wurde, gehörte zu den Kritikpunkten an der Serienumsetzung. (© Paramount+)

Mit The Last of Us und Fallout liefen in den letzten Jahren zwei äußerst erfolgreiche Serienumsetzungen zu bekannten Videospielen, die in Zukunft auch Fortsetzungen bekommen sollen.

Es gab allerdings auch noch eine andere TV-Serie mit großem Videospielnamen, die nicht nur deutlich kritischer aufgefasst wurde, sondern wohl auch wesentlich schlechter lief – weswegen jetzt der Stecker gezogen wird.

Keine dritte Staffel für Halo bei Paramount+

Um welche Serie geht es? Um die Live-Action-Serie zur Blockbuster-Shooter-Reihe Halo. Bei der ist nun nach zwei Staffeln Schluss, wie der auftraggebende Streaming-Dienst Paramount+ dem Magazin Variety bestätigt hat. Im Statement dazu heißt es:

"Paramount+ kann bestätigen, dass es keine dritte Staffel von 'Halo' auf dem Dienst geben wird."

Die erste Staffel von Halo erschien im Jahr 2022 – knapp 10 Jahre, nachdem die TV-Adaption erstmals angekündigt worden war.

Mit unter anderem Pablo Schreiber als Supersoldat Master Chief und Natascha McElhone in der Rolle der zwielichtigen Wissenschaftlerin Catherine Halsey war die Serie durchaus prominent besetzt und lief zumindest bezüglich der Zuschauerzahlen so zufriedenstellend, dass noch eine zweite Staffel in Aufrag gegeben wurde.

2:25 Halo: Trailer zu Staffel 2 der TV-Serie ist da und sorgt bei uns für Gänsehaut

Serie war unter Fans heftig umstritten

Insbesondere viele Hardcore-Fans der Spielvorlage dürfte die Nachricht nicht enttäuschen, sondern erfreuen. Denn von denen hatte es die größte Kritik an der Serie gegeben.

Grund dafür ist die Tatsache, dass sich der Plot nur in ganz groben Punkten an den Spielen orientierte und eine eigene Timeline – die "Silver Timeline" – aufmachte. Außerdem gab es einige kontroverse Entscheidungen wie die, den Master Chief fast dauerhaft ohne Helm zu zeigen – und teilweise sogar ohne alles – oder eine Liebesgeschichte einzupflegen.

Die Macher*innen kokettierten sogar damit, dass sie sich die Spiele bewusst nicht angeschaut hätten und ihr eigenes Ding durchziehen wollten. Das kam bei vielen Fans gar nicht gut an und obwohl die zweite Staffel deutlich besser rezipiert wurde als die erste, konnte sie wohl die Erwartungen an die Zuschauerzahlen nicht erfüllen, die Paramount+ hatte.

Voerst geht die Serie also nicht weiter, Hoffnung für eine Fortsetzung gibt es aber dennoch. Denn wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten, wird versucht, die Serie nun an einen anderen Anbieter zu verkaufen – damit unter dessen Flagge eventuell eine dritte Staffel produziert werden kann.

Was sagt ihr zu der Nachricht? Und wie fandet ihr die beiden Staffeln der Halo-Serie?