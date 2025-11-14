Das spannendste Android-Handy des Jahres 2025 kommt nicht aus den USA oder China: Im MediaMarkt-Angebot ist es jetzt günstig wie nie!

Das Nothing Phone (3) ist mein Smartphone-Highlight des Jahres und bei MediaMarkt ist es jetzt nach einem rasanten Preissturz so günstig wie noch nie!

Ich will ehrlich mit euch sein: Im letzten Jahrzehnt waren Handys für mich eigentlich nur praktische Alltagshelfer – Dinge, die in erster Linie funktionieren mussten, ohne mich wirklich zu begeistern. Optisch glichen sie sich alle, und echte Überraschungen blieben aus. Klar, jedes Jahr ein bisschen mehr Power, etwas bessere Kameras… aber echte Innovation? Fehlanzeige.

Genau deshalb fühlt sich das Nothing Phone (3) für mich so erfrischend an. Es beweist, dass ein Smartphone auch 2025 noch richtig Spaß machen kann – und endlich wieder frischen Wind in die sonst so festgefahrene Welt der Handys bringt. Bei MediaMarkt ist das wohl faszinierendste Android-Handy überhaupt jetzt außerdem so günstig wie noch nie!

Nothing Phone (3): Selten hat mich ein Handy so beeindruckt wie dieses – und jetzt ist es auch noch historisch günstig!

Auch in weißer Farbe verfügbar: Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich finde das Nothing Phone (3) todschick!

Früher galt ja immer: Hauptsache viele Kerne, dann läuft das Handy schon schnell genug. Heute wissen wir, dass es viel mehr auf die Technik dahinter ankommt – also auf die Architektur und darauf, wie effizient ein Chip arbeitet. Genau deshalb setzt das Nothing Phone (3) auf den neuen Snapdragon 8s Gen 4. Der liefert nicht nur ordentlich Power für Gaming und Multitasking, sondern geht auch noch erstaunlich sparsam mit dem Akku um.

Und dann ist da noch der RAM Boost: Damit wird der Arbeitsspeicher bei Bedarf auf bis zu 24 Gigabyte erweitert. Das ist nicht nur viel – das ist richtig heftig und macht das Handy zukunftssicher für nahezu alle künftigen Apps. Zusammen mit dem schnellen LPDDR5X-RAM und dem UFS-4.0-Speicher bekommt ihr extrem kurze Ladezeiten und wunderbar flüssiges App-Multitasking.

Brillante Glyph Matrix: Sowas hat kein anderes Handy!

Das auffälligste Highlight des Nothing Phone (3) sitzt aber ganz klar auf der Rückseite: die Glyph Matrix. Ganze 489 LEDs leuchten in unterschiedlichen Mustern auf und zeigen euch so an, wenn etwas Wichtiges passiert. Das sieht nicht nur cool aus, sondern ist im Alltag echt hilfreich – ihr erkennt sofort, ob eine Nachricht oder ein Anruf reingekommen ist, ohne überhaupt den Bildschirm zu aktivieren. Und weil die LEDs mit bis zu 8000 Nits richtig strahlend hell sind, klappt das sogar draußen in der Sonne ohne Schwierigkeiten.

Wasserwaage, Schere-Stein-Papier und viele mehr: Mit der leuchstarken Glyph Matrix auf der Rückseite des Nothing Phone (3) habt ihr Zugriff auf zahlreiche Features und Minigames!

Vier 50-Megapixel-Kameras für ein Foto-Halleluja

Auch bei der Kamera zeigt Nothing, dass sie es ernst meinen. Im Phone (3) stecken gleich vier 50-Megapixel-Linsen: eine starke Hauptkamera, ein Periskop-Zoom, ein Ultraweitwinkel und natürlich die Frontkamera. Haupt- und Periskopkamera sind zusätzlich mit optischer Bildstabilisierung ausgestattet, damit kleine Wackler euch nicht den perfekten Moment verhageln.

Gerade der Periskop-Zoom macht richtig Spaß, weil er deutlich mehr Details einfängt, ohne dass das Bild dabei verwaschen wirkt – etwas, das man längst nicht bei jedem Smartphone findet. Wenn ihr gern fotografiert, bekommt ihr hier ein rundes Kamera-Setup, das kaum Wünsche offenlässt.

Android-Geheimtipp für alle, die ein bisschen mehr als nur Durchschnitt haben wollen

Für mich ist das Nothing Phone (3) genau das Smartphone, auf das ich eigentlich schon seit Jahren gewartet habe, ohne es zu wissen. Es bricht aus dem Einheitsbrei aus, ohne dabei abgefahren oder unpraktisch zu werden. Vor allem die geniale Glyph Matrix hat es mir angetan. Die Kombination aus fast schon "retrofuturistischem" Design, schlanker Android-Oberfläche und starker Performance macht es für mich zu einem echten Geheimtipp, den ich so schnell nicht mehr hergeben werde.

