Doom meets Hades: Neuer PS5-Shooter zum Hammerpreis bei MediaMarkt!

Das neue Spiel von den Machern von Returnal hat das Zeug, der PS5-Shooter des Jahres zu werden.

Monster abknallen, sterben und noch mehr auf Monster ballern, nur stärker. Wer nicht genug davon bekommt, wie in Doom Dämonen und andere groteske Monster abzuballern, aber gerne eine Meta-Progression wie in Hades hat, sollte keineswegs diesen Shooter verpassen. Saros kommt am 30. April auf die PlayStation 5, aber bei MediaMarkt könnt ihr's euch schon jetzt deutlich günstiger holen!

Saros – der 3rd-Person Shooter mit Roguelike-Elementen

MediaMarkt hat aktuell eine richtig starke Angebot-Kombi für alle PS5-Besitzer. Der heiß erwartete Shooter Saros ist nicht nur 10 € unter UVP, sondern für angemeldete myMediaMarkt-Kunden zusätzlich 15 € günstiger, das macht ganze 25 €! Und das, obwohl das Spiel erst Ende April rauskommt.

Passend dazu, bekommt ihr außerdem den Sony DualSense Edge Wireless-Controller, der teilweise auf anderen Seiten ausverkauft ist, ganze 15 % günstiger. Bei so einem anstehenden Hit wie Saros ist ein Controller-Upgrade eine gute Idee. Aber was ist jetzt eigentlich Saros?

25:41 Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!

Autoplay

Saros ist das nächste Spiel der finnischen Spieleschmiede Housemarque und ist, wie schon Returnal, der vorherige Titel des Studios, ein Action-Shooter mit Roguelike-typischen Mechaniken.

Die Devise des Spiels ist einfach und genial. Ihr ballert euch so lange durch Monstermengen und Kugelhagel, bis ihr sterbt. Das bedeutet aber nicht das Ende, denn ihr kehrt immer wieder stärker zurück. Im Hub könnt ihr eure Waffen und Fähigkeiten verbessern und den nächsten Run vorbereiten, klassische Meta-Progression à la Hades.

Bahnbrechende Action zwischen Kugelhagel und gefährlichen Monstern. Neue Waffen und Fähigkeiten helfen weiter!

Returnal war schon ein echt gutes Spiel, aber wenn GameStar-Kollege Michi Obermeier schon sagt, dass das Spiel "so unglaublich gut ist, dass es verboten sein sollte", dann solltet ihr euch auf einen Anwärter für den besten Shooter 2026 gefasst machen!

Wandelnde Sci-Fi-Welt mit Sounddesign eines Grammy-Gewinners

Das Setting macht viel in einem Spiel aus und so genial das Abschlachten von Dämonen in Doom auch sein mag, wäre es ohne den genialen Synth-Metal-Soundtrack von Mick Gordon nur halb so episch. Für das Sounddesign haben sich die Saros-Entwickler weltbekannte Expertise geholt: Niemand Geringeres, als Grammy-Gewinner Sam Slater, der 2021 für Joker den Grammy für den besten Film-Soundtrack gewonnen hat, und auch bei Chernobyl, 28 Years Later und der Battlefield-Reihe mitwirkte.

Carcosa, die Welt von Saros, wandelt sich je nach Fortschritt des Spielers. Mit neuen Skills kommt man auch in neue Gebiete.

Schauplatz von Saros ist der gestaltwandelnde Planet Carcosa, welcher von gefährlichen und aggressiven Bewohnern heimgesucht wird. Der Protagonist Arjun muss sich aber nicht nur durch Monstermassen schnetzeln, sondern auch durch diese wandelnde Welt navigieren. Neue Fähigkeiten ermöglichen neue Routen, und eine immer wiederkehrende Sonnenfinsternis verändert nicht nur die Umwelt, sondern macht die Monster noch gefährlicher.

Glaubt ihr, dass ihr für diesen neuen Shooter gewappnet seid? Dann holt euch Saros mit einem kostenlosen myMediaMarkt-Konto für nur 54,99 € und lüftet ab dem 30. April die Geheimnisse von Carcosa!