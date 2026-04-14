Nostalgie pur: Diese Dragon Quest Spiele haben ein wundervolles Remake bekommen und hier könnt ihr sie euch schnappen!

Erlebt spannende Abenteuer in den fantastischen Remakes der Erdrick-Trilogie!

Wenn ich an Dragon Quest denke, kommt in mir sofort Nostalgie hoch. Warum? Dragon Quest war eines der ersten Spiele, die ich als Kiddo auf meinem Nintendo DS durchgesuchtelt hab. Ich liebe die Reihe einfach und umso mehr hab ich mich gefreut, dass die ersten drei Teile, also die Erdrick-Trilogie, mittlerweile fantastische Remakes bekommen haben!

Wenn ihr also genauso große Fans seid wie ich oder es vielleicht noch werden wollt, ist euer Moment gekommen. Aktuell könnt ihr Teil 1 und 2 der Reihe im Bundle bei MediaMarkt im Angebot abstauben!

Die Erdrick-Trilogie: In dieser Reihenfolge solltet ihr sie spielen!

Falls ihr euch jetzt wundert, was es mit der Reihenfolge der Spiele auf sich hat: Nach den ersten beiden Teilen der Trilogie wurde Dragon Quest 3 als nachträgliches Prequel veröffentlicht. Kurz gesagt: Falls ihr euch das volle Programm geben wollt, empfehle ich euch, das wundervolle Dragon-Quest-3-HD-2D-Remake zuerst zu spielen.

Gemeinsam mit euren treuen Begleitern stellt ihr euch großen Gefahren!

Worum geht's in den Spielen?

Im Prequel – also Dragon Quest 3 – geht es darum, dass das Königreich Alefgard unter dem dunklen Einfluss von Baramos leidet. Auch schon Ortega, ein großer Held, hat sich dem Erzfeind gestellt und wurde tragischerweise im Kampf bezwungen. Nun liegt es an euch, in die Fußstapfen eures heldenhaften Vaters zu treten und euch auf die Reise zu begeben, um immer stärker zu werden und um euch Baramos zu stellen!

Das Spiel lässt euch geheimnisvolle Orte und fantastische Szenen erleben!

Aber keine Sorge, ihr seid nicht allein unterwegs, denn eine Truppe aus Reisegefährten ist stets an eurer Seite. Mit ihnen stellt ihr euch Gefahren, bestreitet Kämpfe und bereist die wundervollen Orte im ganzen Königreich!

Frieden währt leider nicht ewig

Der Herr der Unterwelt wurde besiegt und Frieden herrscht über dem Land. Naja, zumindest für eine gewisse Zeit. Denn eine neue Bedrohung erhebt sich, genannt der Drachenfürst. Und mit ihm fallen wieder einmal große Horden an Monstern in das Land und bedrohen das Königreich.

Ich liebe die Erdrick-Trilogie einfach und könnte sie einfach immer wieder spielen!

Genau hier kommt ihr ins Spiel, ein Nachfahre des Helden Erdricks aus dem Prequel. Ihr macht euch auf, um ein Artefakt zu finden, das euch im Kampf gegen den Drachenfürsten zum Sieg verhelfen wird! Auch hier führt euch das Spiel, klassisch für Dragon Quest Titel, an verschiedene Orte, in Städte, aber auch in gefährliche Dungeons, in denen ihr stets spannende Schätze entdecken könnt!

100 Jahre später - Edricks Erben

In Dragon Quest 2 setzt die Geschichte etwa 100 Jahre nach dem Sieg über den Drachenfürsten an. Ihr spielt dieses Mal nicht nur einen einzelnen Helden, sondern mehrere Nachkommen Erdricks. Ausgangspunkt ist die Zerstörung der Burg Moonbrooke, deren letzter überlebender Soldat schwer verletzt zum König von Midenhall gelangt, um die Katastrophe zu melden. Daraufhin werdet ihr als Prinz von Midenhall ausgesandt, um der Sache auf den Grund zu gehen!

Freut euch auf eine spannende Geschichte und herausfordernde Kämpfe!

Der neue Gegenspieler ist der Zauberer Hargon, der erneut dunkle Mächte entfesselt und Monsterhorden über die Welt bringt. Um ihn aufzuhalten, bleibt ihr nicht allein: Weitere Nachfahren Erdricks schließen sich euch an, sodass ihr gemeinsam versucht, das Böse zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen!