Handy-Sale bei MediaMarkt gestartet: Das sind die Top-Angebote!

Durch den MediaMarkt Handy-Sale könnt ihr unter anderem das Google Pixel 10 Pro im Top-Angebot abstauben.

MediaMarkt hat einen neuen Sale gestartet, durch den ihr jetzt eine stattliche Anzahl an Android-Handys großer Marken günstiger abstauben könnt. Von Google Pixel über Samsung Galaxy bis hin zu Xiaomi, Nothing und Honor sind viele der beliebtesten Smartphones dabei. Dieser Deal bringt euch direkt zur Übersicht über alle Angebote:

Neben Handys gibt es auch noch Smartwatches und Tablets günstiger. Der Sale läuft noch bis zum 22. Februar, also bis Sonntag. Die Top-Angebote könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Hier haben wir euch ein paar der Highlights aus dem Sale herausgesucht:

Google Pixel 10 Pro: High-End-Smartphone mit 300€ Rabatt!

Mit dem Google Pixel 10 Pro könnt ihr ein High-End-Handy günstig abstauben.

Das Google Pixel 10 Pro ist das Highlight für alle, die nach einem Handy der Spitzenklasse suchen. Bei der Version mit 256 GB Speicher bekommt ihr 300€ Rabatt im Vergleich zum UVP. Das Google Pixel 10 Pro läuft mit dem schnellen Tensor G5 Chip mit bis zu 3,78 GHz und verfügt über ein hochwertiges 120Hz-OLED-Display.

Im Vergleich zum normalen Google Pixel 10 bekommt ihr unter anderem mehr Arbeitsspeicher (16 statt 12 GB), bessere Kameras, eine höhere Display-Auflösung (1280 x 2856) und eine gewaltige Spitzenhelligkeit von 3300 cd/m2. Letztere hilft euch nicht nur, wenn ihr das Smartphone bei hellem Tageslicht nutzt, sondern sorgt auch dafür, dass das Handy HDR hervorragend ausnutzen kann.

Google Pixel 10 Pro XL: Größer und mit kostenloser 329€-Smartwatch!

Mit dem Google Pixel 10 Pro XL bekommt ihr einen halben Zoll mehr Bildschirmdiagonale - und jetzt im MediaMarkt-Sale eine kostenlose Smartwatch!

Wenn euch das normale Google Pixel 10 Pro mit seinen 6,3 Zoll nicht groß genug ist, könnt ihr für 50€ Aufpreis und mit einem Rabatt von 350€ auch zur 6,8 Zoll großen XL-Version greifen. Das lohnt sich auch deshalb, weil ihr in diesem Fall noch die Google Pixel Watch 4 mit 41 mm kostenlos dazu bekommt. Einzeln kostet die Smartwatch bei MediaMarkt aktuell 329€ (UVP: 399€), sodass ihr insgesamt 679€ spart. Falls ihr nicht unbedingt ein möglichst handliches Handy wollt, ist dieses Bundle also ganz klar der beste Deal!

Honor 400 Smart: Günstiges Schnäppchen mit Earbuds geschenkt

Das Honor 400 Smart könnt ihr günstig mit kostenlosen Earbuds abstauben.

Wenn ihr nicht nach High End, sondern nach einem möglichst günstigen Smartphone sucht, das trotzdem gute Qualität bietet, dann ist das Honor 400 Smart die richtige Wahl für euch - zumal es sogar noch Honor Choice X7 Lite Earbuds geschenkt dazu gibt! Trotz des geringen Preises bekommt ihr hier einen Octa-Core-Prozessor mit solider Leistung, ein 120Hz-Display und eine 50 MP-Hauptkamera geboten. Die Selfie-Kamera ist allerdings deutlich schwächer und ihr müsst euch mit 4G zufriedengeben.