PS5-Spiele bis zu 83% günstiger im Amazon-Sale: Das sind die 10 besten Angebote, die ihr an diesem Wochenende abstauben könnt!

Bei Amazon gibt's gerade mal wieder einige große PS5-Spiele günstiger.

Bei Amazon könnt ihr gerade eine ganze Reihe von PS5-Spielen im Angebot abstauben, darunter auch einige große AAA-Hits, und kommt dabei bis zu 83 Prozent günstiger weg als mit den digitalen Versionen im PlayStation Store. Wir haben euch unten zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst die aktuellen Deals durchstöbern, kann diesem Link folgen, jedoch findet ihr auf Amazons offizieller Übersichtsseite längst nicht alle Top-Angebote:

Viele der aktuellen Amazon-Angebote gelten übrigens nur noch bis zum 11. Januar, also bis Sonntag! Euch bleibt somit nicht mehr viel Zeit.

PS5-Spiele im Amazon-Angebot: Das sind die 10 Highlights!

Hier nun also unsere Liste mit den zehn aktuellen Top-PS5-Angeboten bei Amazon, der wir zur besseren Vergleichbarkeit den Rabatt im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store beigefügt haben:

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Das aktuelle Top-Angebot ist unserer Meinung nach Star Wars Outlaws, das es bisher noch nie zuvor so günstig bei Amazon gab. Star-Wars-Fans, denen spannende Lichtschwertkämpfe wichtiger sind als eine große Open World, sind mit Star Wars Jedi: Survivor, das einen fast ebenso großen Rabatt bietet, jedoch besser dran. Dieses gibt es allerdings, wie auch die anderen Spiele aus dem Hause Electronic Arts, nur noch bis Sonntag günstiger.

Eine klare Kaufempfehlung ist außerdem Split Fiction. Dieses bietet zwar den kleinsten Rabatt auf unserer Liste, das liegt aber auch daran, dass der reguläre Verkaufspreis bereits vergleichsweise günstig ist. Außerdem ist der kreative Koop-Hit, der euch in eine Fantasy- und in eine düstere Science-Fiction-Welt versetzt, eines der besten Spiele des letzten Jahres und damit sein Geld zweifellos wert, zumal ihr nur eine Kopie kaufen müsst, auch wenn ihr online zu zweit spielen wollt.