  • Anzeige

PS5-Spiele bis zu 83% günstiger im Amazon-Sale: Das sind die 10 besten Angebote, die ihr an diesem Wochenende abstauben könnt!

Bei Amazon bekommt ihr gerade einige PS5-Spiele im Angebot, darunter sogar große Hits aus 2025. Wir haben euch 10 Highlights herausgesucht, mit bis zu 83% Rabatt im Vergleich zum Preis im PS Store.

GamePro Deals
10.01.2026 | 17:06 Uhr


zum Shop

Bei Amazon gibts gerade mal wieder einige große PS5-Spiele günstiger. Bei Amazon gibt's gerade mal wieder einige große PS5-Spiele günstiger.

Bei Amazon könnt ihr gerade eine ganze Reihe von PS5-Spielen im Angebot abstauben, darunter auch einige große AAA-Hits, und kommt dabei bis zu 83 Prozent günstiger weg als mit den digitalen Versionen im PlayStation Store. Wir haben euch unten zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst die aktuellen Deals durchstöbern, kann diesem Link folgen, jedoch findet ihr auf Amazons offizieller Übersichtsseite längst nicht alle Top-Angebote:

PS5-Angebote bei Amazon: zur (unvollständigen) Übersicht

Viele der aktuellen Amazon-Angebote gelten übrigens nur noch bis zum 11. Januar, also bis Sonntag! Euch bleibt somit nicht mehr viel Zeit.

PS5-Spiele im Amazon-Angebot: Das sind die 10 Highlights!

Hier nun also unsere Liste mit den zehn aktuellen Top-PS5-Angeboten bei Amazon, der wir zur besseren Vergleichbarkeit den Rabatt im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store beigefügt haben:

Video starten 11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Das aktuelle Top-Angebot ist unserer Meinung nach Star Wars Outlaws, das es bisher noch nie zuvor so günstig bei Amazon gab. Star-Wars-Fans, denen spannende Lichtschwertkämpfe wichtiger sind als eine große Open World, sind mit Star Wars Jedi: Survivor, das einen fast ebenso großen Rabatt bietet, jedoch besser dran. Dieses gibt es allerdings, wie auch die anderen Spiele aus dem Hause Electronic Arts, nur noch bis Sonntag günstiger.

Eine klare Kaufempfehlung ist außerdem Split Fiction. Dieses bietet zwar den kleinsten Rabatt auf unserer Liste, das liegt aber auch daran, dass der reguläre Verkaufspreis bereits vergleichsweise günstig ist. Außerdem ist der kreative Koop-Hit, der euch in eine Fantasy- und in eine düstere Science-Fiction-Welt versetzt, eines der besten Spiele des letzten Jahres und damit sein Geld zweifellos wert, zumal ihr nur eine Kopie kaufen müsst, auch wenn ihr online zu zweit spielen wollt.

PS5-Spiele jetzt im Amazon-Angebot abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
20 Jahre alter PS2-Klassiker im PS5-Remake: In diesem Actionspiel bekämpft ihr die gesamte Menschheit – Jetzt im Angebot abstauben!
von GamePro Deals
In dieser Rätselkiste aus Klemmbausteinen steckt für mich mehr Grips, als in allen Smart Bricks von LEGO zusammen
von Benjamin Wlodek
Neuer Handy-Sale bei MediaMarkt: Das sind die 3 Top-Angebote für alle, die nach einem möglichst günstigen Smartphone suchen!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

PS5-Spiele bis zu 83% günstiger im Amazon-Sale: Das sind die 10 besten Angebote, die ihr an diesem Wochenende abstauben könnt!

vor 5 Stunden

20 Jahre alter PS2-Klassiker im PS5-Remake: In diesem Actionspiel bekämpft ihr die gesamte Menschheit – Jetzt im Angebot abstauben!

vor 8 Stunden

In dieser Rätselkiste aus Klemmbausteinen steckt für mich mehr Grips, als in allen Smart Bricks von LEGO zusammen

vor 8 Stunden

Neuer Handy-Sale bei MediaMarkt: Das sind die 3 Top-Angebote für alle, die nach einem möglichst günstigen Smartphone suchen!

vor 10 Stunden

Dolby Atmos für unter 200€? Was verrückt klingt, macht diese Soundbar zur Realität
mehr anzeigen