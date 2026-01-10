20 Jahre alter PS2-Klassiker im PS5-Remake: In diesem Actionspiel bekämpft ihr die gesamte Menschheit – Jetzt im Angebot abstauben!

Die Schauplätze dieses PS5-Actionspiels sehen oft recht idyllisch aus, bevor ihr dort eintrefft.

Habt ihr manchmal Lust, ganz allein in den Kampf gegen die gesamte Menschheit zu ziehen? Wenn ja, dann hat Amazon gerade das passende Sonderangebot für euch. Dort könnt ihr nämlich jetzt das PS5-Remake eines 20 Jahre alten Klassikers der PS2-Ära günstig abstauben. Für das Actionspiel, das euch im PlayStation Store aktuell 39,99€ kosten würde, zahlt ihr dort nur noch 14,99€. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots. Falls es dort schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr es euch alternativ allerdings auch bei MediaMarkt schnappen. Bei Amazon könnt ihr gerade übrigens auch noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Fünf Open Worlds und jede Menge Chaos: Das bietet der Klassiker im PS5-Remake

In fünf verschiedenen, offenen Gebieten auf der ganzen Welt (und auf dem Mond) seid ihr am Boden und in der Luft unterwegs.

Es geht hier um Destroy All Humans! 2 Reprobed, eine stark verbesserte und vor allem viel hübschere Neuauflage des Action-Klassikers aus dem Jahr 2006. Als Außerirdischer Crypto wollt ihr Rache nehmen für euren Vorgänger aus dem ersten Teil, der während seines Welteroberungsversuchs getötet wurde, und startet nun einen neuen Kampf gegen die Menschheit, und zwar entweder allein oder zu zweit im Split Screen.

Dabei wird euch noch viel mehr optische Abwechslung geboten als im ersten Spiel: Ihr bekommt gleich fünf verschiedene Open-World-Regionen geboten, nämlich San Francisco, London, Tokyo, Sibirien und den Mond. Diese bieten nicht nur sehr unterschiedliche Landschaften, sondern auch viele architektonische Wahrzeichen wie Big Ben oder die Golden Gate Bridge, die ihr in Schutt und Asche legen könnt.

3:07 Destroy All Humans! 2 - Reprobed - Das Remake im Trailer

Autoplay

Daneben hält jedes Gebiet witzige Ideen bereit: In Tokyo sind beispielsweise gerade gewaltige Kriegsschiffe mit der Bekämpfung von Godzilla beschäftigt, als ihr dazustoßt und für noch mehr Terror sorgt. Hierfür steht euch ein beeindruckendes und abgedrehtes Arsenal an Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung, das von der Telekinese über den Meteoritenschauer bis hin zur Analsonde reicht, über die ein ordentlicher außerirdischer Invasor natürlich verfügen muss.

Habt ihr zu Fuß nicht genug Feuerkraft, könnt ihr in euer UFO steigen, dessen Energiestrahlen problemlos auch mit Panzern und anderem militärischem Gerät fertig werden. Obwohl Destroy All Humans! 2 gerne in ein chaotisches Action-Feuerwerk ausartet, ist aber auch stilles und planvolles Vorgehen möglich und manchmal sogar effektiver. Ihr könnt nämlich auch den Körper von Menschen übernehmen und euch so in besonders gut geschützte Gebiete einschleichen.