Harry Potter: Erster Schauspieler für die HBO-Serie ist bekannt - dieser Hollywood-Star spielt Dumbledore

Nun ist klar, wer als nächstes die Rolle des Schulleiters übernimmt.

Albus Dumbledore, der Schulleiter von Hogwarts, ist im Harry Potter-Universum einer der bekanntesten und beliebtesten Charaktere überhaupt. Entsprechend wichtig ist auch die Besetzung der Rolle in der kommenden HBO-Serie. Nach Spekulationen und Fan-Wünschen hat ein Hollywood-Star nun selbst bestätigt, dass er die Rolle angenommen hat.

John Lithgow wird Dumbledore in der Harry Potter-Serie spielen

Die Harry Potter-Community kann mit den Spekulationen und Wunschbesetzungen rund um Albus Dumbledore aufhören, denn mit John Lithgow (u.a. Konklave, Interstellar) hat die HBO-Serie nun seinen Schulleiter endlich gefunden.

Das hat der Hollywood-Schauspieler selbst in einem Interview mit ScreenRant bestätigt. Hier seht ihr einen Ausschnitt:

Neben der Bestätigung, dass er zu der Rolle "Ja" gesagt hat, verriet der 79-Jährige auch, dass für ihn das Angebot etwas überraschend kam. Außerdem sei es keine einfache Entscheidung für ihn gewesen, zuzusagen.

Dafür nennt er zwei Gründe: Zum einen, weil dieses Projekt das letzte Kapitel seines Lebens prägen werde. Zum anderen, weil er "bei der Abschlussparty ungefähr 87 Jahre alt sein wird".

Bis die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie losgehen und Lithgow in die Rolle des weisen Magiers schlüpft, dürfte es aber noch etwas dauern. Immerhin ist er die erste bestätigte Rolle für das Projekt. Bislang gibt es gerade einmal einen ersten Teaser, den ihr oben seht. Bis es also so weit ist, könnt ihr ihn etwa in seinen aktuellen Projekten, wie der Serie The Old Man und im Film Jimpa, sehen.

Serie setzt nicht nur auf britische Darsteller*innen: Dass die Wahl auf John Lithgow fiel, zeigt ganz nebenbei, dass die Serie bei der Besetzung weniger auf die britische Herkunft der Schauspieler*innen bedacht sein wird. Der Hollywood-Star hat zwar unter anderem in London studiert, stammt aber aus den USA. Bei den Filmen war es für Harry Potter-Autorin J.K. Rowling ein großes Anliegen, dass ausschließlich britische Personen vor der Kamera stehen. Entsprechend unvorhersehbarer dürfte dann auch die restliche Besetzung ausfallen.

Nach den beiden Schauspielern Richard Harris und Michael Gambon, beide mittlerweile verstorben, sowie Jude Law, wird John Lithgow damit der vierte Schauspieler sein, der in die erwachsene Rolle des Schulleiters schlüpft.

