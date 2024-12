Harry Potter: Die HBO-Serie bringt einen Buch-Charakter zurück, den ihr nicht kennt, wenn ihr nur die Filme gesehen habt

Falls ihr bisher nur die Harry Potter-Filme gesehen habt, kennt ihr eine Figur aus der kommenden Serie noch nicht.

Harry Potter-Fans können sich freuen: Sie bekommen mit der neuen HBO-Serie die bisher originalgetreueste Verfilmung der Buch-Reihe. Das heißt natürlich auch, dass wir Figuren zu Gesicht bekommen sollen, die es in den Filmen nie gegeben hat. Jetzt wurde zum Beispiel angekündigt, dass Peeves, der Poltergeist in der neuen Serien-Adaption eine Rolle spielen soll. Aber vielleicht solltet ihr euch lieber trotzdem noch nicht zu früh freuen.

Harry Potter-Serie bringt Peeves, den Poltergeist aus den Büchern zurück

Darum geht's: Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass HBO gemeinsam mit Buch-Autorin J.K. Rowling an einer neuen Verfilmung des Harry Potter-Stoffes arbeitet, und zwar als umfangreiche Serie. Die soll sich möglichst nah an den Büchern der problematischen Schriftstellerin orientieren und unter ihrer Aufsicht entstehen. Was natürlich nicht überall gut ankommt – ganz im Gegenteil:

Jetzt offiziell bestätigt: Peeves taucht auch in der Serie auf. In den Filmen ist das nie passiert, obwohl es wohl ursprünglich erst einmal geplant war. Allerdings wurde die Rolle des Poltergeists dann offenbar einfach komplett aus der ganzen Reihe herausgeschrieben (via: Comicbook).

Wer ist Peeves, der Poltergeist in den Büchern? Peeves lebt seit dem Jahr 993 in Hogwarts und treibt dort sein Unwesen. Er liebt es, für Chaos und Ärger zu sorgen, spielt sowohl den Schüler*innen als auch Lehrer*innen Streiche und treibt allerlei Schabernack. Er kann sich unsichtbar machen, aber zum Beispiel auch Gegenstände berühren und werfen. In der Schlacht von Hogwarts hat er den Belagerten gegen die Todesser geholfen.

Wie umfangreich die Rolle des Geistes in der HBO-Serie ausfällt, lässt sich natürlich bisher nicht sagen. Es könnte gut sein, dass sie ausgebaut oder aber auch herunter gedampft wird. Ihr solltet euch am besten noch nicht allzu sehr darauf freuen, womöglich fällt sie wie bei den Filmen trotz offizieller Ankündigung doch noch der Schere zum Opfer.

Zur Besetzung und dazu, wer in die Rolle des Poltergeists schlüpfen könnte, gibt es bisher noch keinerlei Informationen. In den Büchern wird er als kleiner Mann mit "breitem, heimtückischem Gesicht" beschrieben, der stets einen Hut und Fliege trägt. In Hogwarts Legacy taucht Peeves übrigens ebenfalls auf, wenn auch nur in einer sehr kleinen, recht unscheinbaren Rolle.

Wie klingt das alles für euch? Freut ihr euch auf die Figur, kennt ihr sie aus den Büchern oder könntet ihr auch gut und gerne drauf verzichten?